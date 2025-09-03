Le parc musical Rotary verra bientôt le jour

Le parc musical Rotary Dolbeau-Mistassini verra bientôt le jour. La première phase des travaux de réaménagement a été officiellement amorcée et s’échelonnera jusqu’à l’automne.

« On a fait beaucoup d’investissements dans les parcs et espaces verts cette année. Il y a eu beaucoup de travaux. Ça découle du plan directeur des parcs qui a été adopté par la Ville en 2021. Il y avait des parcs qui avaient été priorisés. Il y avait un budget de 1,5 M$ qui avait été confié à titre de budget participatif à un groupe de citoyens », dit d’entrée de jeu la conseillère en communication et relation avec le milieu de Dolbeau-Mistassini, Christine Sauvageau.

Le parc musical fait partie du lot. Plus précisément, il s’agit de l’emplacement où l’on retrouvait le parc du Souvenir, situé devant l’ancien hôtel de ville à l’angle du boulevard Wallberg et de la 4e Avenue. Le lieu public sera converti en parc musical et en espace détente, en collaboration avec le Club Rotary de Dolbeau-Mistassini et le comité de L’Espace.

« La Ville de Dolbeau-Mistassini envisageait déjà un entretien majeur de l’endroit qui inclut la portion devant la succursale Dolbeau de la bibliothèque municipale. Au même moment, le comité de L’Espace approchait la Ville pour favoriser l’utilisation du parc par les usagers de l’endroit et le Club Rotary offrait à la Ville une collaboration financière et bénévole pour la réalisation d’un parc musical », explique-t-elle.

L’idée de faire converger les différents besoins s’est rapidement imposée pour bonifier la vocation culturelle de cet emplacement historique. Concrètement, ce nouveau point de ralliement permettra aux enfants de s’initier à la musique par la découverte de sons et de rythmes grâce aux instruments.

De son côté, l’association dolmissoise se réjouit de l'aboutissement du projet. « Le Club Rotary de Dolbeau-Mistassini est fier de léguer à la communauté un parc musical unique, symbole d’harmonie, de rassemblement et de créativité au cœur de notre ville », exprime la responsable des relations publiques Carole Tremblay, en précisant que l’horloge Rotary sera relocalisée à cet endroit.

Cette initiative permet au regroupement de marquer de façon tangible son implication dans le milieu, et ce, depuis 28 ans.

Un projet de longue haleine

En 2022, un comité de travail a été mis sur pied pour réaliser les plans et le budget du projet, qui totalise 50 000 $. De cette somme, près de 25 000 $ ont été déboursés par le Club pour l’achat des modules de musique. L’ajout de végétation, de balançoires, de tables de travail extérieures et le réaménagement du pavé viendront compléter la conversion de cet espace.

Un montant de 125 000 $ sera aussi dédié à ce parc à même les fonds gérés par le comité de gestion des fonds des parcs et espaces verts, précise Mme Sauvageau.

Les travaux de la première phase du projet, qui comprennent l’installation de modules musicaux, ont débuté à la fin du mois de juillet. L’inauguration est planifiée au cours de la saison automnale. La deuxième phase, incluant l’ajout d’un espace détente, est prévue en 2026.

Soulignons que le monument du Souvenir a été déplacé dans le parc situé tout juste devant l’église Sainte-Thérèse.