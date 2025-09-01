Bientôt une réalité

La fontaine au centre du parc du Centenaire de Normandin sera bientôt remplacée par une toute nouvelle scène de spectacle qui permettra de revigorer le centre-ville et de renforcer l’esprit de communauté.

Un appel d’offres a été lancé afin de trouver l’entreprise qui sera en mesure d’entreprendre les travaux, qui consisteront à retirer la fontaine et à construire la future scène d’ici la fin de l’automne. Au mois de novembre, la statue de Dédé Fortin sera inaugurée afin de commémorer le 25e anniversaire de son décès, et la municipalité espère que l’ensemble des travaux pourra être finalisé pour intégrer le nouvel espace public aux célébrations.

L’investissement pour la place publique est évalué à près d’un demi-million de dollars. L’ancien bassin sera transformé en plancher de danse et servira également de parterre permettant d’installer 150 chaises. Les dalles de granite seront réutilisées comme assises et placées autour de la future scène de spectacle, laquelle sera munie d’une régie et inspirée des formes de l’ancienne fontaine.

L’équipement et les enceintes seront par ailleurs intégrés directement aux infrastructures afin de faciliter la tenue d’événements.

Plein de potentiel

Le maire de Normandin, Jean Morency, estime que la ville regorge de talents prêts à faire de cet emplacement un lieu unique en son genre.

« On sait qu’à Normandin, on a l’orchestre à vent (OVN), on a la polyvalente qui offre l’option musique, la troupe des Zanimés qui pourra également venir faire du théâtre sur la scène, etc. Nous sommes donc en train de créer une infrastructure qui redynamise et revitalise pleinement le cœur du village. On va pouvoir créer de beaux événements avec les gens de la communauté, et cela pourra même être disponible lors de célébrations telles que la fête nationale. »

La fontaine

La structure, inaugurée en 1963, représentait les fondateurs de Normandin et le travail acharné qu’ils ont accompli.

Seulement, la fontaine, construite en béton, n’aura pas su résister à l’élément même qui faisait son succès et a fini, avec le temps, par perdre son esthétisme.

Depuis quelques années, aucune goutte d’eau n’a jailli du monument, et la fontaine est rapidement devenue désuète. Une évaluation du Centre de conservation du Québec avait conclu qu’une restauration ne saurait lui redonner sa valeur patrimoniale, ce qui justifie la démarche organisée par le conseil municipal en 2023, de pair avec ses citoyens, pour la création d’un projet de réaménagement du parc du Centenaire.