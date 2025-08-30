Succès retentissant pour le souper-bénéfice du Vox Populi

La Coopérative de solidarité Vox Populi a de quoi se réjouir. Son souper-bénéfice, tenu hier soir au restaurant Cuisine Fusion Météore, a connu un succès au-delà des attentes. Plus de 150 personnes ont répondu à l’appel, permettant d’amasser la somme de 10 000 $.

L’événement avait pour objectif de financer des travaux majeurs de revitalisation des locaux du Vox. Les planchers, les murs et les salles de bains seront entièrement rénovés, et de nouveaux aménagements viendront transformer l’espace. Des banquettes et des tables seront ajoutées afin d’augmenter la capacité d’accueil et de permettre un service de type 5 à 7. L’ajout de luminosité viendra, quant à lui, moderniser l’ambiance tout en conservant le style underground qui fait la particularité du Vox.

Avec ce succès, la Coopérative pourra concrétiser ses projets de mise à niveau et offrir aux membres de la communauté un lieu à la fois accueillant, moderne et fidèle à son identité.