Jean Morency en réflexion pour le poste de préfet

Le maire de Normandin, Jean Morency, confirme sa candidature aux élections municipales de novembre prochain. Il songe cependant à briguer le poste de préfet, ce qui l’empêcherait de conserver son poste de maire en vertu du système électoral de la MRC de Chapdelaine.

En effet, il n’est pas possible dans la MRC de Chapdelaine d’être à la fois maire et préfet, si bien que Jean Morency indique être en réflexion quant au prochain rôle qu’il souhaite occuper en politique régionale. Il compte officialiser sa décision au cours des prochains jours. En dépit de tous les appuis qu’il dit avoir reçus, cela reste somme toute un choix difficile pour lui.

« Pour moi, c’était certain que je faisais au moins deux mandats comme maire, et ça me déchire parce que ça fait presque dix ans que je suis ici, à Normandin, et je suis attaché à la ville. Depuis que je suis maire, on a vraiment un bon bilan et je trouve qu’on réalise des projets fantastiques depuis le début », dit-il.

En contrepartie, Jean Morency se considère comme une personne entreprenante et croit que la préfecture représenterait pour lui une façon intéressante de mener à bien certaines de ses ambitions.

« Nous avons une belle MRC remplie de potentiel et je suis un gars de développement qui souhaite continuer à contribuer à l’économie de la région et au développement de son territoire. »

Le poste de préfet est actuellement occupé par Luc Simard, qui compte se représenter pour un nouveau mandat au sein de la MRC de Maria-Chapdelaine.