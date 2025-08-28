Le Festival des brasseurs tire son épingle du jeu malgré la pluie

Le Festival des brasseurs de Dolbeau-Mistassini a tiré son épingle du jeu lors de sa 11e édition malgré les intempéries survenues sur le boulevard Wallberg.

« Le fait saillant de l’édition 2025 du festival, c’est que c’est la première fois qu’il y avait de la pluie en 11 éditions. Malgré tout ça, les gens étaient présents. C’est ce dont on est le plus satisfaits de cette année », fait savoir le président de l’événement, Mathieu Boivin.

Les averses sont majoritairement survenues vendredi. « On a quelques petits chapiteaux qu’on met sur le site, mais ça ne peut pas couvrir tout le monde. Quand la pluie devenait trop intense, on voyait vraiment les gens se diriger sous le gros chapiteau. Ensuite, quand l’averse finissait, les gens ressortaient », indique-t-il.

En contrepartie, Dame Nature s'est montrée plus clémente au cours de la journée de samedi. Le site était particulièrement animé. « Toutes nos activités de la programmation ont bien marché, se réjouit Mathieu Boivin. Il n’y avait pas de temps mort sur le site. Que ce soit les Fous du Roi, le concours de la bière aux bleuets, le match d’improvisation ou la randonnée de vélo, tout s’est enchaîné jusqu’à la fin du dernier spectacle à 23 h 30. »

Plusieurs artistes ont enflammé la scène du Festival des brasseurs, dont Irish Bastards, Radio Radio, Jérôme 50, Vie de quartier, Orloge Simard ainsi qu’Alice Bro.

Cette année, le concours de la meilleure bière aux bleuets au monde a été remporté par la microbrasserie félicinoise La Chouape. Lors des deux dernières éditions, la microbrasserie Le Lion Bleu d’Alma avait décroché la première place. Elle n’a toutefois pas dit son dernier mot en gagnant le vote du public.

Rappelons qu’une quinzaine de microbrasseries et de distilleries ont pris part à l’événement, qui a eu lieu les 22 et 23 août derniers. Des camions de rue étaient également présents sur le site.

En somme, le comité organisateur tire un bilan positif de la 11e édition.

« Tout s’est bien déroulé. Il n’y a pas eu de pépin majeur. Les gens étaient de bonne humeur. Les exposants étaient tous satisfaits de leur fin de semaine. C’était génial », souligne Mathieu Boivin, en précisant que l’achalandage du site a varié entre 8 000 à 10 000 personnes.

Pour la prochaine édition, le Festival des brasseurs souhaite poursuivre sur cette lancée. « On essaie toujours de bonifier notre site. On va essayer de faire la formule que les gens aiment depuis 11 ans, mais de faire quelques ajouts qui vont bénéficier à notre événement. »