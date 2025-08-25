Le transport actif à Dolbeau-Mistassini et les véhicules motorisés partagent-ils bien les routes?

Une résidente de Dolbeau-Mistassini a récemment publié sur les réseaux sociaux un message pointant du doigt l’attitude portée vis-à-vis des gens qui se déplacent à pied ou à vélo par les automobilistes. Une publication qui a beaucoup fait réagir.

Pour Marie-Claude Gay, mère de deux enfants et qui se déplace régulièrement à vélo pour le travail ou pour la vie quotidienne, il est difficile de se sentir en sécurité ou respecté sur les routes.

« On me dit parfois que je suis courageuse de me déplacer à vélo, et je ne comprenais pas pourquoi. Mais plus je le fais et plus je réalise ce que les gens veulent dire parce que les automobilistes ici n’ont pas vraiment l’habitude ou le réflexe de cohabiter avec les vélos », constate-t-elle.

Les dépassements sont quelquefois dangereux et il lui arrive régulièrement lors des passages piétons de ne pas se faire laisser la priorité de passage, pourant obligatoire, ce qui l’oblige à rester attentive même dans les zones réglementées, et deux fois plus prudente dans la ville en général.

« Je ne veux même pas mettre ça sur le dos de la mauvaise foi, je pense surtout que c’est un manque de sensibilisation. Je pense que ça vaudrait la peine de rappeler l’importance d’être attentif envers nous [les cyclistes et les piétons] avant qu’une malchance n’arrive », précise Mme Gay.

Plusieurs personnes ont envoyé des messages à Marie-Claude Gay pour appuyer son témoignage avec leur propre vécu. Certains expliquent être obligés d’attendre près de cinq minutes à un stop en déplacement avec leur enfant avant d’enfin pouvoir traverser, tandis que d’autres se font régulièrement insulter par les automobilistes.

Mobilité durable

La Ville de Dolbeau-Mistassini a lancé en 2023 un plan de mobilité durable qui favorise et améliore le transport actif. Le maire André Guy explique que la Ville tient compte de ce rapport conflictuel chaque fois que des travaux municipaux sont faits sur ses artères. Du même avis, M. Guay croit qu’il sera nécessaire de continuer à conscientiser la population. « Il faut partager la route, dit-il, tout le monde doit s’y prêter. C’est de l’éducation et on va y arriver graduellement. »

Aussi, des améliorations seront bientôt faites aux abords du parc Lions dans le cadre du plan de mobilité durable. La signalisation sera modifiée et une intersection surélevée sera ajoutée pour améliorer la sécurité des piétons et des enfants qui circulent dans le secteur.