Le Festival des Brasseurs bat son plein à Dolbeau-Mistassini

Malgré la pluie qui s’est invitée vendredi soir, le Festival des Brasseurs de Dolbeau-Mistassini a donné le coup d’envoi de son édition 2025. Les festivaliers ont pu découvrir l’ambiance de l’événement dès 17 h, avec l’ouverture des kiosques de microbrasseries et de foodtrucks installés sur le site.

La première soirée a été marquée par une performance circassienne de la Fondation 33, suivie des prestations musicales du groupe Irish Bastards, puis de Radio Radio et Jérôme 50, qui ont animé la foule jusqu’à tard en soirée.

Ce samedi, la programmation se poursuit avec une journée bien remplie. Les activités débutent dès 13 h avec l’ouverture du site et une randonnée de vélo proposée en collaboration avec Sports Experts. Les festivaliers pourront assister en après-midi à un show mystère présenté au Do-Mi-Ski, à un concours de la meilleure bière aux bleuets, ainsi qu’à un match d’improvisation.

En soirée, la musique prendra de nouveau toute la place avec les performances des Irish Bastards, du groupe Vie de quartier et d’Orloge Simard. Un spectacle de feu viendra aussi égayer la foule avant la prestation finale d’Alice Bro, qui clôturera officiellement l’événement.

Le festival réunit cette année 14 microbrasseries et 3 kiosques de spiritueux, en plus de plusieurs foodtrucks.