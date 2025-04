Le “yoyo” météorologique se poursuit pour quelques jours

La météo n’est pas clémente depuis les derniers jours envers la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tristement, le météorologue amateur de Météo Chicoutimi, Jimmy Desbiens, affirme que mère nature est loin d’avoir fini de s’amuser.

Il explique que trois systèmes dépressionnaires passaient par la région, le deuxième étant aujourd’hui et le troisième, qui est prévu dimanche. Pour la journée de jeudi, l’on s’attend à ce que le grésil-neige-verglaçante se transforme en pluie verglaçante en après-midi.

« C’est le mercure qui fait un peu foi de tout, et à compter de cet après-midi il devrait être à la hausse, donc on devrait se retrouver dans un épisode de pluie verglaçante. Cette période devrait durer un bon moment, je dirais jusqu’en début de soirée avant que ça se transforme en pluie », informe-t-il.

M. Desbiens partage ce qui s’en vient, concernant le système qui est attendu la semaine prochaine.

« On pourrait peut-être avoir un quatrième système de suite en début de semaine, mais celui-là est encore trop loin et pourrait changer rapidement. On voit déjà cependant une hausse du mercure à la fin de la semaine prochaine, c’est certain que ça ne sera pas de longue durée. Il n’y aura pas de journée à 20 degrés avec du soleil. »

Le temps plus doux se fera quant à lui attendre un peu encore.

« Le yoyo devrait se poursuivre jusqu’à la mi-avril. Avant de voir des températures stables et constantes et une certaine chaleur, ça n’irait pas avant la deuxième semaine du mois de mai », admet Jimmy Desbiens.