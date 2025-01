On va fêter les 20 ans du Village Boréal de Saint-Félicien

Ce samedi 18 janvier, on soulignera la vingtième édition du Village Boréal de Saint-Félicien qui accueillera cette année, 112 maisonnettes, soit 10 de plus que l’an dernier. Un record de location d’espaces depuis l’existence du site hivernal.« On débute l’année avec la Journée FB où l’on soulignera, avec entre autres, la dégustation du gâteau du 20e anniversaire de fondation, l’initiative du premier président du Village Boréal, Patrice Bouchard, président-directeur général de Nettoyeur FB. Je vais également en profiter, pour dévoiler de nouvelles activités qui seront disponibles sur le site du Village », explique

Lyne Tremblay, présidente du Village Boréal de Saint-Félicien.

Anneaux plus grands

Très populaire chaque année, l’anneau de glace passe pour la 20e édition, de 1 km à 1,2 km.

« Avec l’ajout de maisonnettes supplémentaires, on l’a agrandi. Même chose pour l’anneau de marche. Chaque jour de la semaine, des gens les utilisent et les week-ends ce sont des centaines de marcheurs et de patineurs qui s’y rendent », souligne-t-elle.

Souper sur place

Les soupers proposés par les bénévoles demeurent l’une des activités prisées par les visiteurs.

« Les soupers avec la Bouche qui Rit auront lieu les samedis et dimanches 19 janvier, 25 janvier, 1er février, 8 février, 9 février, 15 février et le 1er mars », ajoute-t-elle.

Sans oublier les amateurs de danse en ligne qui pourront se dégourdir les jambes, tous les dimanches, en après-midi, avec un DJ qui animera l’activité.

« Autre nouveauté : Cette année on invite, le samedi 1er février, les jeunes qui sont inscrits au programme d'éducation intermédiaire (PÉI) de la Polyvalente des Quatre-Vents à Saint-Félicien. On va leur proposer, à cette occasion, une activité de danse en ligne. »

S’ajoutent plusieurs autres nouveautés qui auront lieu durant les huit fins de semaine d’ouverture du Village Boréal.

Calendrier des activités

Bon an mal an, on accueille, au Village Boréal de Saint-Félicien, 10 000 personnes pendant les huit fins de semaine d’activités. Pour accueillir tous ces gens, entre 20 et 30 bénévoles donnent de leur temps à l’organisation.

Pour consulter l’horaire des activités du Village Boréal de Saint-Félicien qui se dérouleront du 18 janvier au 2 mars 2025, rendez-vous sur la page Facebook de l’organisme.