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Basketball

Alissa Gilbert relance sa carrière avec les Forces armées canadiennes 

Janick Émond
Le 03 mai 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par Janick Émond - Journaliste

La Saguenéenne et aspirante de marine des Forces armées canadiennes, Alissa Gilbert, a renoué avec le basketball de haut niveau en participant, pour la première fois, à un tournoi international en Belgique avec l’équipe féminine des Forces. Une expérience marquante pour celle qui croyait avoir tourné la page sur ce sport. 

« C’était une expérience vraiment cool, surtout que je pensais que ma carrière en basketball était finie. Mais quand j’ai appris qu’il y avait une opportunité avec l’armée de jouer, j’ai tout de suite fait des démarches pour me faire une place sur l’équipe », raconte la native de Chicoutimi. 

Le parcours d’Alissa Gilbert avec le ballon orange remonte à son entrée au secondaire. Rapidement, elle se démarque, au point de jouer dans une catégorie supérieure dès ses deuxième et troisième années.  

« En secondaire 4, je suis allée jouer aux États-Unis pendant deux ans. Je suis revenue ensuite à cause de la COVID, et j’ai joué trois ans au niveau collégial », explique-t-elle, précisant avoir évolué notamment avec le Cégep de Sainte-Foy et le Cégep de Chicoutimi. 

Aujourd’hui étudiante en deuxième année au Collège militaire royal du Canada, elle vise une carrière comme officière de guerre navale. En parallèle, elle poursuit son cheminement sportif avec rigueur. 

« Pour faire ma place sur l’équipe des Forces canadiennes, j’ai dû participer à un tournoi de sélection. À chaque fois que l’équipe part pour un tournoi, il y a un camp de sélection. Notre place n’est jamais assurée », souligne-t-elle.  

Une incertitude constante qui rend sa sélection d’autant plus significative.  

« J’étais vraiment heureuse quand j’ai appris que j’avais été sélectionnée. C’est un honneur de représenter mon pays à ce niveau. » 

Performances  

Lors du tournoi international de 2025 en Belgique, l’équipe canadienne a affronté plusieurs formations militaires, notamment du Royaume-Uni, de la France et de la Lettonie. Une première immersion réussie pour la Saguenéenne, tant sur le plan sportif qu’humain. 

« Je n’avais aucune appréhension avant de rejoindre l’équipe, j’étais seulement heureuse de vivre cette expérience. Je me suis vraiment bien intégrée à l’équipe, mes coéquipières m’ont bien accueillie », affirme-t-elle. 

Sur le terrain, les Canadiennes ont signé leur meilleure performance à ce tournoi en terminant au quatrième rang.  

« On est vraiment fières de notre performance », ajoute-t-elle. 

À venir 

Déjà, les regards sont tournés vers la suite. L’équipe se prépare en vue du Championnat du monde militaire de basketball de 2026, en France. Un objectif clair pour Alissa Gilbert, qui entend bien continuer à porter les couleurs canadiennes. 

« Maintenant, pour ce qui s’en vient, je vais tenter de faire ma place dans l’équipe pour le Championnat du monde militaire de basketball de 2026 en France. » 

 

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