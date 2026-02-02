SUIVEZ-NOUS

Lundi, 02 février 2026

Actualités

Élection générale

Luc Simard envisage une candidature pour le Parti québécois

Émile Boudreau
Le 02 février 2026 — Modifié à 10 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’ancien préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, confirme qu’il s’intéresse à un éventuel saut en politique provinciale sous la bannière du Parti québécois (PQ), rapporte Radio-Canada.

Ce dernier réfléchit actuellement à la possibilité de briguer l’investiture du parti dans la circonscription de Roberval en vue des élections québécoises de 2026.

Luc Simard, qui a dirigé la MRC durant deux mandats de 2017 à 2025, a récemment quitté ses fonctions après avoir été défait aux élections de novembre dernier par Jean Morency.

L’élection générale qui déterminera le prochain parti politique à diriger le Québec aura lieu au mois d’octobre prochain.

