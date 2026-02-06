Les demandes d’aide alimentaire continuent de grimper

Le Comptoir d’aide alimentaire du secteur Dolbeau demeure très sollicité avec environ 75 demandes par semaine. Pour y faire face, l’organisme a notamment élargi les plages horaires et ouvert un deuxième point de service à Mistassini.

Carol Martel, directeur général du Comptoir d’aide alimentaire et de l’Épicerie communautaire Le Garde Manger, note une progression annuelle d’environ 20 % des besoins en aide alimentaire.

« Toutes les semaines, on passe une commande auprès de Moisson Saguenay Lac-Saint-Jean. Ils vont nous fournir des denrées. On commande en gros. Notre comptoir d’aide alimentaire, c’est un peu comme une épicerie. Les gens viennent choisir leurs denrées selon leurs besoins. En moyenne, on donne 25 livres de nourriture par visite, pour une seule personne », explique-t-il.

Chaque personne est accueillie par une équipe chaleureuse et bienveillante au Comptoir d’aide alimentaire de Dolbeau. Une belle diversité se trouve sur les étagères. Cannage, viande, produits laitiers, lait, œufs, pain, mets préparés : tout y est. Il y a même des produits locaux.

« Grâce à la collaboration avec Moisson Saguenay Lac-Saint-Jean, on donne pour 400 000 $ de denrées. C’est environ 3000 demandes par année pour une clientèle située à travers la MRC. On a des usagers de pratiquement 100 % des municipalités du territoire de Maria-Chapdelaine », fait savoir le directeur général.

Carol Martel constate que le profil des usagers ayant recours au dépannage alimentaire a évolué au fil du temps. « La clientèle est de plus en plus variée. C’est la grosse différence comparativement à 2021 quand on a ouvert, dit-il. Aujourd’hui, c’est plus de 30 % des gens qui viennent chercher de l’aide alimentaire qui ont un emploi. Ils travaillent et ils n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Les facteurs les plus souvent mentionnés sont la hausse des loyers et l’inflation. »

La clientèle s’étend désormais à toutes les tranches d’âge, de l’étudiant au travailleur étranger, jusqu’à la personne âgée, souligne Carol Martel.

Présentement, l’équipe du Comptoir d’aide alimentaire parvient à répondre à la demande grâce à l’élargissement des plages horaires. Depuis un an, une aide d’urgence a également été mise en place pour offrir des paniers alimentaires couvrant les besoins de base aux usagers les plus vulnérables.

Deuxième point de service

Un deuxième point de service en aide alimentaire a ouvert ses portes à l’automne dernier dans le secteur de Mistassini. Le comptoir est intégré directement à l’Épicerie communautaire Le Garde Manger.

« Il y a des usagers qui demeurent à Mistassini et qui n’ont pas de transport pour aller à Dolbeau. C’était une problématique. C’est la raison pour laquelle on a ouvert ici à Mistassini, spécifiquement pour cette clientèle-là », indique Carol Martel.

La réponse de la clientèle a été immédiate. « Ça répond clairement à un besoin. En ce moment, on constate que la demande est très forte, plus forte que ce qu’on croyait. »

Rappelons que l’Épicerie communautaire est ouverte depuis 2012, offrant des denrées à prix modique pour la clientèle à faible revenu. Il y a environ 1000 membres inscrits à l’heure actuelle.

Toute personne souhaitant communiquer avec le Comptoir d’aide alimentaire peut le faire au 418 276-9999.