Un virage nécessaire pour le Club de ski de fond Nordski

Le Club de ski de fond Nordski de Dolbeau-Mistassini est toujours bien vivant, mais il ne ressemble plus tout à fait à ce qu’il était avant la pandémie. Après avoir été longtemps axé sur le développement des jeunes et la compétition, le club a dû se réinventer au cours des dernières années afin de s’adapter à une nouvelle réalité.

« Avant la pandémie, on était vraiment orientés vers la formation des jeunes et la préparation à la compétition. Quand tout s’est arrêté, on a perdu beaucoup de nos jeunes, et ça a créé un trou important dans notre clientèle, surtout chez les 11 à 18 ans », explique l’entraîneur-chef du club, Denis Bouchard.

Face à cette situation, le club a choisi de revoir ses priorités plutôt que de baisser les bras. Aujourd’hui, le Nordski mise davantage sur l’initiation et la pratique chez les adultes.

De plus, en collaboration avec l’Association des sportifs d’Albanel, le club s’occupe du programme Jack Rabbit, un programme d’initiation au ski de fond pour les plus jeunes. Une vingtaine d’enfants s’y inscrivent chaque hiver.

« On a décidé de repartir de la base. Si on veut un jour relancer les catégories entre 11 et 18 ans, ça passe par la formation de nouveaux skieurs dès le départ », souligne Denis Bouchard.

Parallèlement, le club offre des entraînements pour adultes, principalement les mercredis soir. On y retrouve à la fois des skieurs compétitifs et d’autres qui pratiquent le ski de fond de manière plus récréative, mais qui souhaitent évoluer en groupe. Des cours privés d’initiation ou de perfectionnement sont aussi proposés sur rendez-vous.

Malgré ce repositionnement, le Nordski demeure actif dans le milieu compétitif. Le club organise encore la finale régionale du circuit de compétition, qui se tiendra cette année le 21 mars, du côté de l’Association des sportifs d’Albanel.

Vision à long terme

Avec une vingtaine de jeunes au programme Jack Rabbit et environ 8 à 10 adultes membres du club, le défi demeure toutefois de maintenir l’engagement et d’assurer une progression à long terme.

« Le plus gros défi, c’est de conserver les jeunes et de les faire cheminer dans le club. C’est un projet à long terme, et on sait que ça va prendre des années avant de revenir à ce qu’on avait avant la pandémie », admet l’entraîneur-chef.

Le manque de bénévoles, particulièrement au niveau de l’entraînement, représente également un enjeu. Autrefois, plusieurs adolescents du club encadraient les plus jeunes, une ressource qui s’est raréfiée avec la perte de cette tranche d’âge.

Malgré tout, Denis Bouchard demeure confiant pour l’avenir.

« On est satisfaits de la direction que le club a prise. En apparence, on est peut-être plus tranquilles, mais on est là, et il y a encore beaucoup de passionnés qui travaillent fort pour faire avancer le ski de fond dans le secteur. »