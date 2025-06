L’univers de Bob Morane en vedette cet été au Musée Louis-Hémon 

Bob Morane, le héros mythique de la série de romans d’aventures qui ont marqué l’imaginaire de plusieurs générations, sera en vedette cet été au Musée Louis-Hémon de Péribonka. Une exposition temporaire lui sera consacrée à partir du 20 juin.

La plus ancienne institution muséale de la région et seul musée de la MRC Maria-Chapdelaine souhaite ainsi mettre en lumière l’impact durable des publications Marabout sur la culture populaire québécoise.

Entre les années 1950 et 1970, le belge Henri Verne a publié plus de 200 romans racontant les aventures de Bob Morane qui ont ensuite adaptés en bandes dessinées.

La directrice générale du Musée Louis-Hémon, Michelle Tremblay, souligne que ces livres ont été très populaires, y compris chez nous.

« On a décidé de parler de cette maison d’édition parce qu’elle a eu beaucoup de succès. La série Bob Morane a été le premier succès en livre jeunesse et a duré très longtemps. Il y a encore des éditions récentes qui continuent d’être publiées. Et l’histoire de plusieurs romans se déroule ici au Québec, dont Terreur à la Manicouagan. »

Des objets rares

Durant l’exposition, les visiteurs pourront découvrir des illustrations originales et des couvertures d’époque, grâce à la collaboration de collectionneurs.

Il sera également possible de voir de près des objets rares, des éditions cultes et des archives inusitées.

Présentée en collaboration avec les Éditions du Septentrion, cette exposition offrira une plongée dans l’histoire de l’édition jeunesse et populaire.

« Le public qu’on vise, précise Michelle Tremblay, ce sont les pères et les grands-pères qui ont déjà lu des romans de Bob Morane. On espère qu’ils les feront aussi découvrir aux plus jeunes par la même occasion. Je pense que cette exposition sera vraiment intéressante pour les enfants, qu’ils vont avoir beaucoup de plaisir à lire des Bob Morane à leur tour. »

Conférence à venir

Le musée recevra également de la grande visite dans le cadre de cette exposition. Le bibliothécaire de l'Université libre de Bruxelles et spécialiste de l'histoire du livre et de l'édition, Jacques Hellemans, prononcera une conférence le 3 juillet.

Il fera un tour d'horizon des publications phares en mettant particulièrement l'accent sur la collection Junior, avec notamment la série des romans jeunesse Bob Morane, un lointain cousin de l'agent IXE-13, alias l'as des espions canadiens. La conférence sera gratuite et aura lieu à 18 heures.