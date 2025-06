Mashteuiatsh accueille plus de 1 200 jeunes aux Jeux des Premières Nations Québec-Labrador

Lancé ce samedi matin et se poursuivant jusqu’au 4 juillet, Mashteuiatsh accueille la 16e édition des Jeux des Premières Nations Québec-Labrador, un rendez-vous sportif et culturel majeur qui rassemble plus de 1 200 jeunes athlètes autochtones.

Cet événement annuel offre aux participants une occasion unique de se mesurer dans diverses disciplines sportives tout en prenant part à des activités culturelles, sociales et préventives. Ouverts au public, les Jeux invitent aussi la population locale et les médias à venir soutenir les athlètes et découvrir la richesse des traditions autochtones.

Le lancement officiel des Jeux a eu lieu samedi 28 juin. En soirée ce samedi, il sera possible d’assister à une parade des délégations à partir de 18h30, suivie d’une cérémonie protocolaire à 19h30 sur le site Uashassihtsh.

Les Jeux des Premières Nations Québec-Labrador poursuivent leur mission de célébrer la jeunesse autochtone, leur dynamisme et leur héritage culturel, tout en favorisant un esprit de compétition et de fraternité entre les communautés du Québec et du Labrador. L’entrée est gratuite pour tous ceux qui souhaitent venir encourager les jeunes athlètes.