Une 28e édition pour la guignolée annuelle de la Soupe populaire

La guignolée annuelle de la Soupe populaire de chez-nous est de retour le jeudi 4 décembre à Dolbeau-Mistassini, de 7 h à 12 h.

Les besoins de l’organisme, qui offre des repas chauds aux personnes les plus démunies, sont grandissants. Chaque jour, entre 30 et 40 personnes franchissent la porte de l’établissement de la rue des Copains. Le coût des aliments ne cesse de grimper, sans compter les autres dépenses qui s’accumulent. C’est ce que remarque la directrice générale de la Soupe populaire, Francis Benham.

« Ici, on paie notre électricité, le téléphone et la nourriture. Avant, je pouvais acheter un baloney pour 17 $. Maintenant, deux grands baloneys coûtent 80 $. Ça nous prend 20 livres de viande par jour. Un paquet de viande hachée de 4 livres n’est jamais en bas de 17, 18 ou 19 $ », observe-t-elle.

La guignolée annuelle constitue la seule source de financement permettant à l’organisme de fonctionner. « On est la seule soupe populaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui n’est pas subventionnée par le gouvernement. On est 28 bénévoles. Il n’y a aucun personnel de payé », fait savoir Francis Benham.

Cette année, le comité organisateur de la campagne de financement reconduit la formule habituelle. Les bénévoles recevront les dons au local de la Soupe populaire dans le secteur Dolbeau ainsi qu’au Dépanneur Pierrette du côté de Mistassini.

À l’occasion de la 28e édition, la présidence d’honneur a été confiée à Dominique Rousseau, associée et propriétaire de la firme comptable Mallette à Dolbeau-Mistassini. « La Soupe populaire fait partie de notre patrimoine. Ça fait partie de nos gènes de s’aider entre nous. C’est comme ça qu’on a développé les régions », dit-elle.

Cette dernière encourage tout le monde à donner généreusement, à l’approche du temps des Fêtes. « Il y a des gens qui se demandent quoi offrir à Noël, d’autres qui se demandent ce qu’ils vont manger à Noël. Je pense que ça vient tous nous chercher au fond du cœur », souligne-t-elle.

Un autre volet complète la levée de fonds, celle des Amis de la solidarité. Il s’agit d’une sollicitation par la poste adressée à des entreprises ou individus, souvent partenaires de longue date. Plusieurs invitations ont été envoyées encore cette année.

Au fil des ans, la Soupe populaire de Dolbeau-Mistassini a amassé près de 850 000 $ qui ont permis d’offrir 320 000 repas auprès des personnes démunies.

Il est aussi possible de faire des dons en ligne à l’adresse laguignoleeslsj.com en sélectionnant la Soupe populaire de chez-nous (Dolbeau-Mistassini). Il est aussi possible de faire un virement Interac à l’adresse soupepopulairedm@outlook.com (Question : Pour, Réponse : Soupe).