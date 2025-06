L’heure est à la protection des bandes riveraines

L’été est synonyme de vacances, de chaleur, de plages et d’utilisation de nos lacs et rivières, mais c’est aussi le moment de s’occuper de la protection de ceux-ci.

Ainsi l’Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean vient d’annoncer le lancement, pour l’été 2025, des programmes de revégétalisation des bandes riveraines en collaboration avec les municipalités de Lac-Bouchette, La Doré, Saint-François-de-Sales, Saint-Prime, Saint-Félicien, Girardville, Notre-Dame-de-Lorette, et Saint-Thomas-Didyme et dont la mise en place est soutenue financièrement par les MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine.

Dans un communiqué remis à la presse, l’OBV indique que « les problèmes associés aux rives ayant peu ou pas de végétaux sont bien connus : diminution de la qualité de l’eau, prolifération des cyanobactéries, perte de biodiversité, détérioration des usages récréatifs, baisse de l’efficacité des installations septiques, etc. Pour remédier à cette situation, des programmes sont mis en place afin d’encourager et à soutenir les citoyens dans la plantation d’arbres, d’arbustes et d’herbacées sur la rive des plans d’eau ». Des subventions offertes pour l’achat de végétaux, les citoyens riverains des municipalités citées précédemment peuvent ainsi participer à une commande groupée de végétaux comprenant arbres et arbustes. Cela leur permet de recevoir une subvention de leur municipalité couvrant jusqu’à 80 %, pour certains, des coûts d’achat jusqu’à concurrence de 250 $.

Rabais pour les riverains

Mme Hawa Gueye, chargée de projet à l’OBV Lac-Saint-Jean indique : « Les rabais offerts par les municipalités permettent aux riverains d’obtenir des arbustes et arbres adaptés à leur rive en déboursant moins de 5$ par plant. C’est une belle opportunité pour ajouter des végétaux sur sa rive à moindre coût. En plus de faire sa part pour protéger nos lacs et rivières ».

Des activités et outils pour accompagner les riverains Plusieurs activités sont aussi organisées par l’OBV Lac-Saint-Jean dans les prochaines semaines. Dans chacune des municipalités participantes, il y aura une soirée d’information pour présenter le programme et répondre aux questions des citoyens. Puis, une activité de démonstration a lieu quelques jours plus tard sur la rive d’un plan d’eau afin d’expliquer aux citoyens comment ils peuvent délimiter la bande riveraine à revégétaliser, identifier les caractéristiques de leur terrain pour choisir des végétaux adaptés, montrer les techniques pour la plantation et l’entretien des plants et pour répondre aux questions tout en fournissant des conseils.

Autres outils

En plus de ces activités, l’OBV Lac-Saint-Jean rend disponibles plusieurs outils : un guide du riverain permettant aux citoyens de reproduire par eux-mêmes les techniques simples présentées lors des activités de démonstration, des fiches d’informations présentant en détail les végétaux proposés et une liste de professionnels pouvant fournir des services selon les divers besoins.

De son côté, M. Hugues Jobin, président de l’OBV Lac-Saint-Jean, explique que « nous sommes très satisfaits de la participation des dernières années, mais nous savons qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. Il n’est malheureusement pas rare d’observer des rives dépourvues d’arbres et d’arbustes. C’est pourquoi nous continuons en 2025 les activités dans la MRC du Domaine-du-Roy et nous avons débuté la mise en place de programmes de revégétalisation dans la MRC de Maria-Chapdelaine ».

Dans certaines municipalités, des programmes sont déjà prévus jusqu’en 2027. Cela illustre bien la volonté de plusieurs acteurs du milieu à encourager et soutenir les riverains dans la revégétalisation des rives. De ce fait, chacun participe à la protection de nos ressources hydriques, pour le bien de l’ensemble de la population, mais également pour les générations futures. »