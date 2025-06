Normandin en quête d’un emblème aviaire

La Ville de Normandin demande à la population de se manifester en votant pour l’oiseau qui prendra la place de son nouvel emblème.

Le conseil de ville a fait la présélection de cinq oiseaux présents sur le territoire de Normandin. L’objectif de ce processus est de trouver l’espèce qui saura représenter les caractéristiques du milieu et renforcer l’identité locale.

Le maire de Normandin, Jean Morency, pense que cette démarche peut venir bonifier l’image de la ville de plusieurs manières.

« On trouvait l’idée de se doter d’un oiseau comme symbole intéressante pour représenter la biodiversité de notre territoire et intéresser les gens à cette faune qui est présente chez nous. »

M. Morency ajoute que l’emblème pourra également devenir une sorte d’outil pédagogique avec sa mise en place dans la ville et dans ses activités. « En identifiant un oiseau, ça amène tout le discours aussi du pourquoi celui-ci, comment se fait-il qu’il est sur notre territoire, quelles sont ses caractéristiques, etc. » dit-il.

Pour la ville de Normandin, les oiseaux sont les témoins de la richesse de ses milieux, de la santé de son environnement et une partie intégrante de son paysage.

Lequel choisir ?

Les cinq oiseaux retenus ont chacun des caractéristiques qui représentent des valeurs et des qualités importantes de Normandin. On retrouve ainsi le Busard des Marais, la Crécerelle d’Amérique, l’Épervière Boréale, le Jaseur d’Amérique et l’Hirondelle rustique.

Celui choisi symbolisera l’authenticité, l’innovation, l’engagement envers la protection de l’environnement ainsi que la coopération et la solidarité.

La population a jusqu’au 31 août 2025 pour aller voter. Le sondage est accessible à partir de la page Facebook de la ville de Normandin.