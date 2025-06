La Traversée du lac Saint-Jean entre dans sa phase finale de préparation 

À un peu plus d’un mois du grand coup d’envoi, les préparatifs vont bon train du côté de la Traversée internationale du lac Saint-Jean. Pour les organisateurs, le mois de juin marque le passage à la vitesse supérieure.

« Quand la fin des classes approche, c’est le début du beau temps, et pour nous, c’est le moment où on passe en 2e, 3e et 4e vitesse », lance Marc-André Leclerc, responsable des communications de l’événement.

L’engouement est palpable, autant du côté des participants que du public. Les ventes de billets témoignent de l’enthousiasme du public.

« On a facilement battu notre record de ventes dès la première journée », souligne M. Leclerc.

À la mi-juin, il ne restait déjà qu’une centaine de passeports disponibles, en plus des billets journaliers encore en circulation.

« Si la tendance se maintient, tout devrait être vendu au moment de l’événement. »

Même le tirage moitié-moitié connaît un succès sans précédent. Lancé trois mois avant le tirage officiel prévu le 26 juillet, le gros lot avait déjà dépassé les 13 000 $ en date du 12 juin, soit presque trois fois plus qu’à la même date l’an dernier.

Des athlètes de haut calibre

Sur le plan sportif, la Traversée de 32 km réunira une fois de plus 25 nageurs d’élite.

« On a reçu beaucoup plus d’inscriptions que de places disponibles, alors on a dû faire des choix difficiles. Mais on est très contents de la qualité des athlètes sélectionnés », indique Marc-André Leclerc.

Parmi les critères de sélection, les performances antérieures à la Traversée ont été analysées, de même que les résultats récents en compétition, et la volonté d’assurer une diversité internationale tout en donnant une place aux nageurs québécois.

« On aura des médaillés des championnats du monde et des habitués de la Traversée qui ont déjà très bien performé. »

Le Marathon de la relève affiche lui aussi complet, tandis que les inscriptions aux épreuves de 1, 2 et 5 km Uniprix sont toujours en cours.

Une semaine d’activités festives

En marge des compétitions, la Traversée propose une programmation bien remplie. Parmi les moments forts, notons le tournage de l’émission La Roue de fortune le 23 juillet, avec un tirage en direct sur scène à 17 h. La même journée, le populaire souper dans les rues sera de retour.

Les amateurs de musique seront également bien servis. Salebarbes, Les Vulgaires Machins et Talk seront les têtes d’affiche des spectacles présentés durant la semaine, avec Les Dales Hawerchuk et Hauterive en première partie.

Les traditionnels Défi Plouf et la Course à pied Uniprix complèteront la programmation, dont tous les détails sont disponibles sur le site web officiel de l’événement.