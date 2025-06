Décès du chanteur Serge Fiori

Le prolifique auteur-compositeur-interprète Serge Fiori est mort ce matin, à son domicile, au Lac-Saint-Jean.

De source policière, l’homme s’est éteint chez lui, dans sa résidence de Saint-Henri-de-Taillon. M. Fiori souffrait de complications liées à sa santé depuis plusieurs mois. La SQ a été appelée ce matin pour prêter assistance aux ambulanciers. Tout indique qu’il s’agit d’une mort naturelle mais le cas a quand même été confié au bureau du coroner qui devra statuer sur les circonstances du décès.

Figure mythique du rock progressif québécois et nationaliste convaincu, le destin voudra qu’il s’éteigne le jour de la Fête Nationale du Québec. D’origine italienne, Serge Fiori, né le 4 mars 1952 à Montréal, fut guitariste, flûtiste et pianiste. Il est surtout connu pour être le cofondateur et figure emblématique du groupe rock progressif québécois Harmonium, dont les albums sont considérés comme des classiques au Québec.

Après une longue absence, il a fait un retour remarqué en 2014 avec un nouvel album éponyme et a participé à des projets comme le spectacle "Seul ensemble" du Cirque Éloize, et plus récemment Harmonium symphonique. Il avait quitté la scène à la suite de problèmes d’anxiété. Il était établi à Saint-Henri-de-Taillon sur le bord du lac Saint-Jean depuis plusieurs années, avec sa conjointe, Hélène. Plus de détails à venir.