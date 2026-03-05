Le Vox Populi : là où la scène se vit de près

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Au Vox Populi, à Dolbeau- Mistassini, la culture ne se regarde pas de loin : elle se vit. « On ne fait pas juste voir le show, on le vit », résume Juliane Roy, gérante du lieu. Avec sa capacité d’environ 200 personnes, la salle offre une proximité rare avec les artistes. Ici, pas de barrière entre la scène et le public : l’énergie circule, les regards se croisent, et chaque spectacle devient une expérience partagée.

Fondé en 1986, le Vox s’est imposé au fil des décennies comme un repère alternatif dans le paysage culturel régional. Rock, punk, folk, projets émergents ou artistes établis : la programmation assume une couleur plus underground. « On essaie de promouvoir le plus possible la scène locale et la relève, tout en accueillant des artistes déjà bien connus », explique Maryline Bouchard, responsable de la programmation.

Environ une dizaine de spectacles sont présentés chaque année, principalement de septembre à juin. Parmi les prochains rendez- vous : Blanc Dehors accompagné de Les Fidjis (18 avril), puis Dany Placard (16 mai). Des soirées où la découverte côtoie des noms reconnus, dans une ambiance intime qui fait toute la différence.

Mais le Vox, c’est plus qu’une salle de spectacle. C’est un espace culturel en mouvement. Théâtre estival présenté sur plusieurs soirs, soirées de flash tattoos, diffusion ponctuelle de courts métrages, collaborations avec des artistes en tournée comme le Tattoo Tour… « On est vraiment ouverts à diversifier l’offre culturelle », souligne l’équipe. Le lieu peut aussi accueillir des projets comme des tournages de balados ou des événements privés, invitant la communauté à s’approprier l’espace.

Après des travaux de revitalisation pour ses 40 ans, le Vox s’apprête à dévoiler un nouveau visage, tout en conservant son essence : une ambiance chaleureuse, inclusive, un brin marginale, où toutes les générations se côtoient. « C’est une place où on peut être soi- même », disent-elles simplement.

Dans une ville où l’offre culturelle est diversifiée, le Vox occupe une place à part. Ni grande salle institutionnelle ni simple bar de nuit, il agit comme laboratoire musical et espace d’expression libre. On y découvre des artistes qu’on reverra peut-être ailleurs quelques années plus tard, on y teste des projets différents, et on y entretient une culture indépendante bien ancrée dans la région. Ce caractère distinctif, assumé et cohérent depuis près de 40 ans, contribue à faire du Vox un pilier discret mais essentiel de la vie culturelle à Dolbeau-Mistassini.

Dans un contexte où il est parfois difficile de faire sortir les gens de chez eux, le Vox continue de miser sur ce qui le rend unique : la proximité, l’authenticité et le sentiment d’être ensemble le temps d’un spectacle.

Pour connaître la programmation complète, les événements à venir et les détails de la grande réouverture, visitez le site web du Vox Populi ainsi que leur page Facebook.

