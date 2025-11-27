Humour, musique et ambiance chaleureuse : bienvenue au Coureur des Bois

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Au coeur de Dolbeau-Mistassini, Le Coureur des Bois se distingue comme un lieu culturel à part entière : un endroit où la musique, l’humour et la convivialité se rencontrent dans un cadre chaleureux, de style chalet. Les planchers, les murs et les plafonds en bois, les tables assorties et les détails décoratifs créent une atmosphère intime, propice aux échanges entre artistes et public.

Dans un secteur où les lieux de diffusion culturelle sont peu nombreux, Le Coureur des Bois occupe une place importante dans la vie artistique de la communauté. « On veut que les gens se sentent comme chez eux, qu’ils aient envie de participer, de réagir, de vivre l’événement pleinement », souligne Caroline Mailloux, directrice générale de la Microbrasserie.

Depuis son ouverture en 2011, la microbrasserie a accueilli une multitude d’événements : humoristes émergents, spectacles musicaux et soirées d’impro et bien plus. Certains artistes profitent du lieu pour tester de nouveaux projets, dans un environnement qui permet l’expérimentation sans risque.

« Chaque performance est différente, chaque visiteur vit une expérience unique », ajoute Pier-Carl Berthelot-Fortin, coordonnateur du bistro. Bien qu’il soit avant tout une microbrasserie, Le Coureur des Bois joue un rôle essentiel dans le développement et le rayonnement de la culture locale.

Tous les deux mercredis, la Ligue d’improvisation anime la scène, transformant la salle en véritable terrain de jeu pour les comédiens. Le public participe, réagit et encourage, créant une ambiance unique où chaque performance est différente.

Chaque dernier samedi du mois, Le Jazz des bois réunit des musiciens pour des jams improvisés. Certains viennent pour écouter, d’autres prennent part aux morceaux, apportant leurs instruments et leur énergie, dans des moments musicaux spontanés et mémorables.

L’Humour des bois occupe également une place majeure au Coureur des Bois. Cette série de soirées, souvent à guichet fermé, a vu passer plusieurs grands noms lorsqu’ils étaient encore émergents tels que Les Grandes Crues, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Christine Morency et plus encore. « C’est une scène où les artistes peuvent vraiment tester de nouveaux numéros et se rapprocher du public, tout en se sentant soutenus », confie Caroline Mailloux.

Le Coureur des Bois est ainsi bien plus qu’une microbrasserie : c’est un lieu vivant où la culture se partage, se découvre et se célèbre. Entre bière artisanale, musique et humour, chaque visite offre une expérience différente, dans un espace accessible, chaleureux et résolument humain.

Pour plus d’information sur la programmation et les événements, suivez-les sur Facebook.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

Consultez les événements culturels à ne pas manquer en région.