Contenu commandité

Café pressé

Voici la seconde édition du Café pressé, portrait trimestriel du monde des affaires dans la MRC Maria-Chapdelaine ! Ce bulletin, publié trois fois par année, résume les activités économiques des derniers mois dans un format adapté pour le lectorat pressé, juste le temps d’un café.

Premier Grand rassemblement de la forêt

Plus d’une cinquantaine d’exposants, dont des équipementiers, des centres de formation, des industriels et des fournisseurs, se sont rassemblés pour présenter machinerie, formations et occasions d’emploi à l’occasion du Grand rassemblement de la forêt à Dolbeau-Mistassini. La fin de semaine dédiée à la valorisation de notre patrimoine forestier a attiré plus de 2 000 visiteurs. Trois conférences sur les innovations forestières, sur la nouvelle économie forestière et sur la santé nordique ont été présentées le samedi, et la soirée bénéfice au profit de la Maison Colombe-Veilleux a permis d’amasser 260 000 $.

En savoir plus : https://www.nouvelleshebdo.com/actualites/639305/la-maison-colombe-veilleux-amasse-260000

Inauguration d’Oasis et Spa du capitaine à Péribonka

Un tout nouveau lieu de détente et de bien-être, Oasis et Spa du capitaine, a été inauguré à Péribonka. En bordure d’un bras de la rivière Péribonka, l’endroit compte trois bains à remous, trois saunas chauds, deux saunas finlandais, un bain hammam à l’eucalyptus, une salle de massothérapie, une salle de soins esthétiques et plusieurs aires de repos intérieures et extérieures munies d’un foyer au bois. Trois yourtes et un chalet permettent de s’héberger sur place.

En savoir plus : https://www.oasisetspaducapitaine.com

https://www.nouvelleshebdo.com/economie/643608/le-nouveau-joyau-de-peribonka

Investissement d’envergure chez Construction Dufour

Construction Dufour investit 1,2 M$ dans l’agrandissement de son bâtiment afin de poursuivre sa croissance et de renforcer sa présence dans la région. L’investissement comprend les travaux réalisés par l’entreprise ainsi que l’achat d’équipements spécialisés et de technologies. Le siège social de l’entreprise compte maintenant sept nouveaux bureaux, en plus d’un dôme de 2 400 pieds carrés installé sur le terrain pour faciliter l’entreposage des matériaux.

En savoir plus : https://informeaffaires.com/regional/construction/dufour-construction-investit-12-m

Pour lire l’article au complet : https://extramaria.com/innovations-et-nouveautes-entrepreneuriales/

