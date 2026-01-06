La halte climatique est ouverte durant l’hiver

Bien ancrée dans la communauté, la halte climatique de Dolbeau‑Mistassini demeure ouverte tout l’hiver et continue de répondre à un besoin essentiel pour les personnes en situation d’itinérance.

La halte-chaleur a été implantée en novembre 2023 à l’arrière du Complexe sportif Desjardins, grâce à un effort de concertation entre les organismes du milieu et différents partenaires. La roulotte chauffée dispose de six lits avec installations sanitaires et services de première nécessité.

« La première année, c’était vraiment saisonnier. Il y a eu des sommes récurrentes du ministère. On a maintenant de l’argent à l’année pour opérer le service », explique Mélissa Gaudreault, directrice générale de la Maison du Cheminement, organisme mandataire de l’initiative.

La halte-chaleur s’est donc transformée en halte climatique, accessible été comme hiver pour les personnes sans domicile fixe. « Il y a eu une moins grande fréquentation l’été dernier. Le service était accessible. Il y avait quand même des gens qui la fréquentaient. Ça ouvrait plus tard le soir, vu qu’il ne faisait pas froid. On ouvrait juste la nuit », indique-t-elle.

Durant la saison hivernale, les utilisateurs peuvent s’y rendre à partir de 17 h. « Il y a un repas qui est inclus seulement pour les gens qui viennent dormir. Vu que c’est une petite roulotte, on ne veut pas devenir une option de la soupe populaire. »

Un intervenant est aussi sur place sur une base régulière pour accompagner les personnes dans leurs démarches au besoin.

D’après Mélissa Gaudreault, les journées les plus froides entraînent généralement une hausse de l’achalandage au refuge.

Le but ultime est d’offrir un refuge permanent pour les personnes en situation d’itinérance, ce qui justifie le financement accordé. Le projet progresse, et la Maison du Cheminement a récemment obtenu de nouveaux développements dans le dossier.

« Il y a des nouvelles qui sont entrées dernièrement qui sont favorables. Cependant, il y a encore quelques petites choses à attacher avant de faire des annonces officielles », dit Mélissa Gaudreault.

Selon les prévisions, le refuge permanent devrait voir le jour dans la prochaine année, selon la Ville de Dolbeau-Mistassini.

Soulignons que la Maison du Cheminement offre un service d’hébergement en santé mentale pour la clientèle adulte à Dolbeau-Mistassini. Le siège social est situé à Roberval.