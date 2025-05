La Maison Colombe-Veilleux amasse 260 000 $

La Maison Colombe-Veilleux a récolté un impressionnant montant de 260 000 $ samedi soir lors de son souper-bénéfice, organisé par le Grand rassemblement de la forêt, une somme bonifiée par un tirage moitié-moitié dont la popularité a dépassé toutes les attentes.

Le montant amasser avec le moitié-moitié a légèrement dépassé la barre des 350 000 $. Manuel Dallaire, de Saint-Félicien, a remporté la cagnotte de 176 662 $.

Ce souper-bénéfice, tenu à Dolbeau-Mistassini, avait pour but d’amasser des fonds pour soutenir les activités de la Maison Colombe-Veilleux, un organisme offrant des soins palliatifs. C’est un montant minimal de 260 000 $ qui a été remis à l’organisme, un chiffre qui pourrait encore grimper dans les prochains jours, selon les dernières vérifications en cours.

« On ne savait pas à quoi s’attendre pour ce premier tirage de moitié-moitié. Quand on a atteint la barre des 100 000 $, c’était déjà un succès pour nous. De dépasser les 350 000 $, c’est au-delà des espérances », a confié Mario Laprise, président de la Maison Colombe-Veilleux.

Le tirage a attiré un engouement inespéré.

« La population de Dolbeau-Mistassini et de la MRC a vraiment embarqué et acheté beaucoup de billets. Ça s’est même étendu ailleurs dans la région, et même à l’extérieur. Des gens de partout au Québec ont participé », s’émerveille M. Laprise.

La somme amassée représente un souffle important pour la Maison, qui fait face à un manque à gagner d’environ 450 000 $ par année.

« Avec cette première activité, on a déjà la moitié du chemin de fait. Et nous avons encore deux autres campagnes de financement à venir, qui seront elles aussi accompagnées d’un moitié-moitié », souligne-t-il.

Reconnaissant du soutien reçu, Mario Laprise a tenu à remercier chaleureusement la population.

« On est très heureux du succès du tirage, on est reconnaissant envers tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup à tout le monde. »