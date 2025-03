Tracer sa voie

Contenu commandité

Quand Valérie Tremblay a commencé à travailler dans l’ébénisterie familiale, elle n’avait pas envisagé d’en devenir un jour l’une des actionnaires. Pourtant, au fil des années, son implication et son engagement ont pris de l’ampleur. Elle a rapidement réalisé qu’elle avait en elle une fibre entrepreneuriale plus forte qu’elle ne l’aurait cru. Avec la volonté d’assurer une transition harmonieuse pour son père vers la préretraite, Valérie et sa famille ont entamé l’achat d’actions de l’entreprise. Ce passage graduel à la direction lui a permis de mieux comprendre les rouages de l’ébénisterie, mais surtout d’affirmer son leadership dans un secteur encore largement masculin. Il lui a fallu s’imposer, démontrer ses compétences et gagner la confiance des clients et des travailleurs du milieu.

« Quand j’ai commencé, dans le domaine de la construction, ce n’était pas facile de faire mon chemin. Les gens étaient habitués à travailler avec Sonia et Pierrot. Il a fallu de la persévérance, je n’ai jamais abandonné. Ma première visite sur un chantier pour une prise de mesure ou une prise de décision a été un moment marquant. Il a fallu quelques années avant que les hommes du milieu me fassent confiance »

Cette période d’adaptation n’a fait que renforcer sa détermination. Consciente que l’apprentissage ne s’arrête jamais, elle a multiplié les formations et les expériences pour enrichir ses compétences. Chaque défi a été une occasion de se surpasser et d’ajouter de nouvelles cordes à son arc. Elle a appris à gérer la pression, à mieux compartimenter sa vie professionnelle et personnelle, et à transformer chaque obstacle en opportunité de croissance.

Aujourd’hui, Valérie Tremblay est fière du chemin parcouru. Plus qu’une entrepreneure, elle est une leader inspirante qui incarne la persévérance et l’audace. Elle encourage d’ailleurs les jeunes femmes qui souhaitent suivre ses traces à ne pas hésiter à demander conseil à ceux qui ont plus d’expérience. Selon elle, il n’y a rien de plus précieux que d’apprendre des autres et d’oser sortir de sa zone de confort. Son parcours en est la preuve : avec de la passion et de la détermination, il est possible de faire sa place, peu importe le milieu. Un leadership inspirant, bâti sur la persévérance, l’apprentissage constant et la passion du métier.

Ébénisterie PTM

335, 8e Avenue, Dolbeau-Mistassini

418 276-8989

521, J-Adélard-Gagnon, Dolbeau-Mistassini

418 276-7275