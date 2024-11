Portes et fenêtres Polair 3 : Une entreprise de cœur et d’excellence

Contenu commandité

Félicitations à Polair 3, lauréats du Prix Coup de coeur lors de la Soirée Distinction de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dolbeau-Mistassini.

Portes et fenêtres Polair 3 se distingue par son expertise complète : conception, fabrication, vente, installation et livraison de produits de qualité supérieure, tant dans la région qu’à l’extérieur. Leur mission est claire : concrétiser les rêves et projets de leurs clients, des petites rénovations aux grandes constructions, tout en offrant un service irréprochable.

Au cœur de l’ADN de Polair 3 se trouvent des valeurs fortes : reconnaissance, passion, entraide, innovation et plaisir. Ces piliers définissent une culture d’entreprise humaine, où le bien-être des employés est aussi important que la satisfaction des clients. Polair 3, c’est plus qu’un employeur : c’est une véritable famille.

Engagée envers sa communauté, Polair 3 investit près de 25 000 $ annuellement en dons et commandites auprès d’organismes à but non lucratif, d’associations sportives et du milieu hospitalier. L’équipe soutient également des initiatives locales comme les paniers de Noël pour les moins favorisés. Employeurs et employés s’impliquent directement, renforçant les liens qui unissent Polair 3 à sa région.

Avec une passion contagieuse et un souci constant d’excellence, Portes et fenêtres Polair 3 incarne le dynamisme et la solidarité qui font la force des entreprises régionales.

373 avenue de la Friche, Dolbeau-Mistassini • 418 276-5018