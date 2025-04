Le Hangar de la Zone portuaire se transforme en coffre aux trésors sportifs 

Le 3 mai, les passionnés de sport et de collection ont rendez-vous au Hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi pour le tout premier Rendez-vous des collectionneurs sportifs de Saguenay. Cartes, figurines, chandails autographiés et trésors nostalgiques seront au cœur de cette journée dédiée aux échanges, à la vente et à la découverte. Les collectionneurs de cartes Pokémon sont aussi les bienvenus.

Derrière cette initiative, on retrouve Jocelyn Gagné, un collectionneur chevronné qui cumule plus de 72 000 cartes sportives remontant jusqu’aux années 70.

« J’ai toujours voulu qu’un événement comme celui-là voie le jour ici. On a une communauté de collectionneurs active, mais aucun salon du genre dans la région », explique-t-il.

Inspiré par des salons ailleurs au Québec et soutenu par le collectionneur d’expérience Yves Gaudet, M. Gagné a décidé de passer à l’action.

Et il faut croire que les collectionneurs de la région avaient envie d’un tel évènement, puisque les réservations vont de bon train. Une quarantaine de tables sont déjà réservées, réunissant autant d’exposants locaux que de collectionneurs provenant des quatre coins du Québec.

Pour tous les goûts

L’événement promet d’être riche en découvertes, avec des objets allant des cartes de hockey aux bâtons de baseball, en passant par des chandails et autres souvenirs rares.

Maxime Tremblay, de PSA Saguenay, sera également sur place pour conseiller les visiteurs sur la valeur et l’authentification de leurs pièces.

Des invités spéciaux seront aussi de la partie, dont l’ancien arbitre de la LNH Justin St-Pierre et l’artiste-peintre Sylvie Poitras, reconnue pour ses œuvres sur les casques de gardiens de la LNH comme Martin Brodeur et Jean-Sébastien Giguère.

« Ça va être une belle journée de rencontres, de passion et de découvertes. Les collectionneurs vont enfin avoir un endroit pour se rassembler ici, chez nous », se réjouit Jocelyn Gagné.

Des prix de présence, dont un chandail autographié de Peter Forsberg, seront tirés parmi les visiteurs. L’événement est ouvert à tous au coût d’entrée de 5 $.