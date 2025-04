La Classique Shayne Gauthier de retour en mai pour une 3e édition 

Le footballeur dolmissois Shayne Gauthier, porte-couleurs des Blue Bombers de Winnipeg dans la Ligue canadienne de football (LCF), revient pour une troisième édition de sa Classique Shayne Gauthier. L'événement, qui aura lieu le 3 mai au Complexe sportif Desjardins, vise à amasser des fonds pour aider les jeunes à poursuivre leurs études et à accéder à des activités sportives, afin de favoriser leur épanouissement.

Une semaine après le début des inscriptions, déjà une vingtaine d’équipes s’étaient inscrites à l’évènement. Lors des deux premières éditions, c’est près de 90 équipes par année qui y ont participé.

« Ça commence bien, mais souvent, les inscriptions connaissent un boost dans la dernière semaine avant l’évènement. On espère que les gens vont embarquer encore en grand nombre cette année. On a assez de plateaux et de jeux cette année pour en accueillir encore plus que ça même », commente Shayne Gauthier.

À nouveau cette année, l’organisateur espère atteindre son objectif financier d’amasser 10 000 $ lors de l’évènement.

Lors des deux premières éditions, ce montant avait été atteint, voire même dépassé.

« On voit que c’est un objectif réalisable, en plus d’être un bon montant qui permet de faire de belles choses. Mais pour nous, l’important, ça reste tout de même d’amasser des sous, donc même si l’objectif n’est pas atteint, on va être heureux. »

Remettre dans la communauté

À nouveau cette année, l’argent amassé permettra de remettre un total de 4 bourses d’études à des jeunes du secondaire.

Shayne Gauthier travaille également en collaboration avec le Club Rotary, qui s’occupe de remettre des sous à des jeunes qui souhaitent s’inscrire dans diverses activités sportives.

« On travaille aussi avec les écoles pour leur remettre de l’argent afin de mettre en place des initiatives sportives. Permettre à leurs élèves de sortir et de pratiquer une activité. Il n’y a rien de fait encore, mais on regarde ce qu’il est possible de faire. »

Inscriptions

Pour s’inscrire à la Classique Shayne Gauthier, toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook de l’évènement.

Plusieurs prix de présence seront tirés lors de la journée.

« On aura un beau jeu de cornhole flambant neuf à faire tirer, un gilet authentique des Blue Bombers avec mon numéro, et plein d’autres prix. »