Cory Marks, Fouki et Éric Lapointe en têtes d'affiche

Le Festival du Bleuet dévoile la programmation de sa 63e édition qui se déroulera du 31 juillet au 2 août prochain.

Les festivités débuteront avec une soirée country qui accueillera P’tit Gros Bison en première partie de Cody Marks. Tendance Alcoolique, un groupe hommage à Johnny Cash, terminera la soirée.

La soirée du vendredi devrait faire plaisir aux plus jeunes alors que le chanteur P’tit Béliveau réchauffera la scène avec sa musique qui allie folk et rock. Le rappeur Fouki sera la tête d’affiche de cette soirée en compagnie de son invité Jay Scott. Les couche-tard pourront ensuite danser sur la musique de DJ Pgee.

Le rock québécois sera à l’honneur le samedi soir alors que les Dales Hawerchuck s’amènent en ville. Ils assureront la première partie d’Éric Lapointe. DJ Plaster clôturera ensuite cette 63e édition du Festival du Bleuet.

« Nous sommes ravis de célébrer une nouvelle édition du Festival du Bleuet, qui est bien plus qu'un événement, c’est une véritable fête de la culture et de l’amitié. Nous sommes fiers de présenter des artistes incroyables qui sauront créer des souvenirs inoubliables. Nous invitons tout le monde à venir partager ces moments magiques avec nous et à vivre la chaleur humaine qui caractérise notre festival », affirme Marie-Ève Boivin, présidente du comité organisateur.

La prévente des passeports est en cours. Ceux-ci sont disponibles au coût de 35$ au Dépanneur Pierrette ou en ligne sur le site www.lepointdevente.com.