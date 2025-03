Les tarifs douaniers inquiètent les producteurs de bleuets

Avec près de 50% des exportations de bleuets qui sont envoyées aux États-Unis, la situation entourant les tarifs douaniers inquiète les producteurs de bleuets de la région.

C’est ce qu’a affirmé le président du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (SPBQ), Nicolas Pedneault, dans le cadre de la Journée Bleuet qui se tenait le 26 février dernier.

« Tout le monde est un peu sur le qui-vive. On espère que les marchés vont se stabiliser et qu’il n’y aura pas de tarifs douaniers qui seront appliqués par les États-Unis. Ce n’est pas une situation facile pour la production de bleuets dans la région. On est ici pour trouver des solutions avec nos producteurs. On sait qu’il faut travailler notre productivité et améliorer les rendements », lance-t-il.

Celui qui a été élu président du conseil d’administration du SPBQ en 2021 affirme que la situation économique fait également peur à la relève dans l’industrie.

« C’est un enjeu énorme dans notre industrie, autant au niveau des producteurs que pour notre organisation. Le plus gros frein à la relève actuellement, c’est le marché. J'entends beaucoup de producteurs qui auraient une relève potentielle, mais qui se demandent si ce n’est pas un cadeau empoisonné qu’ils lèguent, avec les prix qu'on voit actuellement », raconte Nicolas Pedneault.

Le SPBQ est en négociation avec les transformateurs de bleuets depuis maintenant deux ans afin de renouveler la convention de mise en marché. Un processus de médiation a récemment été enclenché entre les deux parties.

La récolte de la saison 2024 aura été de 95,5 millions de livres de bleuets, une légère baisse comparée aux 102 millions de livres de 2023.

Le Québec continue toutefois de se démarquer des autres provinces et états américains tels que la Nouvelle-Écosse (38,5 M), le Nouveau-Brunswick (54 M), l’Île-du-Prince-Édouard (20,5 M) et le Maine (89 M).