La Boulangerie ouvrira prochainement à Normandin

Annoncé il y a quelques semaines, l’ouverture du nouveau commerce La Boulangerie à Normandin arrive à grands pas alors que les derniers travaux seront terminés dans les prochains jours. Au menu: un endroit entièrement rénové où la population normandinoise pourra se procurer du pain frais, des viennoiseries et siroter un café sur place.

L’ouverture d’une boulangerie à Normandin était la suite naturelle des choses pour Clément Goureman. Celui qui travaillait comme technicien commercial pour Céréales Normandin s’est associé avec son patron Jacquelin Drapeau, l’un des actionnaires de l’entreprise céréalière.

« J’ai dit à Jacquelin que je voulais ouvrir une boulangerie et il a accepté de s’associer avec moi. Le projet a donc débuté et nous nous sommes mis à la recherche d’un local. Ça fait déjà deux ans que nous travaillons ensemble lui et moi », explique Clément Goureman.

Clément Goureman est boulanger de formation. Il opérait sa propre boulangerie en France avant de s’installer au Québec en 2019. L’artisan souhaite partager son expertise et faire découvrir la boulange européenne à la population.

« Je ne peux pas renier mon côté européen. C’est ce que je connais et c’est ce que j’aime faire. Nous avons reçu tout l’équipement nécessaire pour que je puisse m’amuser à faire mes baguettes et mes viennoiseries. Après, nous voulons aussi offrir du pain tranché, qui est un produit que les gens apprécient beaucoup ici », indique le boulanger.

D’ailleurs, la production de pain frais a débuté dans les dernières semaines. Les pains de La Boulangerie sont actuellement en vente au IGA de Normandin.

Espace convivial

La Boulangerie Normandin est installée dans l’ancien local du restaurant Annie Boulangerie. Une fois les travaux terminés, la clientèle pourra profiter d’un espace café avec des banquettes et plusieurs tables. Les deux associés souhaitent aussi ajouter un espace boutique pour la vente de produits locaux dans le futur.

« La boulangerie en France est très différente du Québec. Ici, le café et les viennoiseries sont beaucoup plus populaires alors que le pain l’est un peu moins. C’est un peu la touche québécoise du projet d’offrir le café et un espace convivial », ajoute-t-il.

Des ingrédients d’ici

Le projet mené par Clément Goureman et Jacquelin Drapeau emballe déjà la population de Normandin. Dès le départ, les deux hommes ont construit le projet autour de l’utilisation de matières premières locales.

« D’utiliser des produits locaux au maximum et de tout faire maison, c’est le cœur du projet. Notre levure vient de Montréal, le lait et le beurre sont produits dans la région avec Nutrinor et nous utilisons évidemment la farine de Normandin », explique-t-il.

Avis aux boulangers amateurs, la farine de Céréales Normandin sera également en vente directement à La Boulangerie en format de 1 kg.