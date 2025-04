Les candidats dans Chicoutimi-Le Fjord débattent

À mi-chemin de la campagne électorale fédérale, un premier débat local a eu lieu mercredi sur le campus de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) organisé par le MAGE-UQAC auquel ont participé les candidats des partis politiques dans la circonscription Chicoutimi-Le Fjord.

En l’absence du député sortant, Richard Martel, du Parti Conservateur (PC), c’est Fanny Boulanger, candidate dans Jonquière, qui a défendu les couleurs de cette formation. Mme Boulanger a débattu face aux candidats Marc St-Hilaire, du Bloc Québécois, Stéphane Proulx, du Parti libéral (PLC), Richard Émond, du Nouveau parti démocratique (NPD) ainsi que Francois Sabourin, du Parti populaire du Canada (PPC) pendant 90 minutes.

L’événement a été l’occasion pour les candidats de se prononcer et de porter certaines attaques sur de nombreux enjeux nationaux, selon ce qu’a rapporté Radio-Canada. L’immigration, la hausse du coût de la vie, la construction de logements à prix abordable, les droits des femmes ont été abordés.

Pénurie de logements

Sous le thème de la pénurie de logements, Mme Boulanger a rappelé l’engagement des conservateurs de supprimer la taxe sur les produits et services sur les maisons de moins de 1,3 M$, selon ce que rapporte Le Quotidien. Pour ce qui est du représentant libéral, Stéphane Proulx, ce dernier a évoqué la construction de 500 000 logements sous un mandat libéral. Le Quotidien rapporte que le thème a été l’occasion pour le candidat du PPC, de surprendre l’auditoire, formé d’une centaine d’étudiants, en déclarant que son parti souhaite éliminer le déficit fédéral en une année.

L’immigration

En matière d’immigration, le candidat Proulx a proposé qu’un futur gouvernement libéral procède à la révision du système d’immigration et de la capacité d’accueil du pays afin de répondre aux besoins économiques du Canada tout en évitant d’ajouter de la pression sur le secteur immobilier canadien et les services sociaux. M. St-Hilaire a qualifié d’épouvantable le bilan des libéraux.

Le Quotidien rapporte que cette partie du débat a été l’occasion pour la candidate conservatrice de rappeler qu’un gouvernement conservateur donnerait plus de pouvoirs au Québec en matière d’immigration, tandis que le bloquiste St-Hilaire a réitéré l’intention de son parti d'arracher tous les pouvoirs actuellement exercés par Ottawa.

M. St-Hilaire y est allé de quelques salves à l’endroit du député Richard Martel, en raison de son absence au débat ainsi que la façon dont ce dernier aurait traité les dossiers touchant les immigrants.

Sécurité des femmes

La sécurité des femmes dans l’espace public a été prétexte à un échange, alors que la candidate Boulanger a évoqué de nouveau la crainte des femmes de circuler le soir dans le secteur Kénogami, ce qui a servi d'argument au député de Jonquière, Mario Simard, pour rire d’elle et l’humilier, selon ce que rapporte Le Quotidien.

Le représentant du BQ a rétorqué qu’en janvier dernier, à la suite de cette déclaration, Mme Boulanger a fait une remarque dégradante sur le physique de M. Simard. Ces propos ont été l’occasion pour M. St-Hilaire et le candidat Proulx de rappeler que la députation conservatrice s’est montrée ouverte a l’adoption d’un projet de loi remettant en question le droit a l’avortement.

Débat régional télévisé

Les électeurs auront l’occasion d’entendre de nouveau les propositions des principaux partis politiques jeudi midi alors qu’un second débat à saveur régionale organisé par Radio-Canada aura lieu au Théâtre C du Cégep de Chicoutimi. Le débat animé par le journaliste Jean-Francois Coulombe réunira sur La Tribune Stéphane Proulx, du PLC, Marc St-Hilaire du Bloc québécois, Hugues Boily-Maltais du NPD et Fanny Boulanger du Parti conservateur. L’événement est diffusé en direct sur le site RC Info de Radio-Canada et diffusé à 18 h sur les ondes d’ICI télé.