Autre répit pour les hypothèques à taux variables

Bonne nouvelle pour les détenteurs d’hypothèques à taux variable : la Banque du Canada annonce que son taux directeur demeure inchangé, pour un sixième mois consécutif, à 2,25 %.

La Banque attend de voir si la flambée du prix de l’énergie aura un effet durable sur l’accélération de l’inflation. Dans sa déclaration à la presse, le gouverneur Tiff Macklem a indiqué que des hausses et des baisses de taux sont possibles. « La politique monétaire pourrait devoir être souple », a-t-il dit.

Dans son Rapport sur la politique monétaire publié en même temps, la Banque du Canada fait l’hypothèse que les droits de douane resteront inchangés et que le prix de référence mondial du pétrole descendra à 75 $ US le baril d’ici le milieu de 2027.

La Presse rapporte que dans ses prévisions mises à jour aujourd’hui, la Banque du Canada prévoit que l’économie canadienne progressera de 1,2 % en 2026, de 1,6 % en 2027 et de 1,7 % en 2028.