Mise à jour économique fédérale : un déficit moins élevé?

C’est aujourd’hui mardi jour de la présentation de la mise à jour économique du gouvernement Carney. La bonne nouvelle serait que le déficit pourrait être moins élevé que prévu.

Rappelons que lors de la présentation du budget en novembre dernier, le gouvernement entrevoyait un déficit de 78 milliards, ramené ensuite à 65 milliards pour l’exercice qui a débuté en avril. Les économistes s’entendent à dire que l’augmentation des recettes ou revenus y est pour beaucoup. Rappelons que la mise à jour économique, qui sera présentée en après-midi, est habituellement présentée à mi-chemin entre deux budgets, permettant de réviser les projections économiques et budgétaires. Elle peut inclure de nouvelles dépenses.

On la qualifie parfois même de “minibudget”. Lors d'une mêlée de presse lundi, Mark Carney a laissé entendre qu'il y aurait de bonnes nouvelles concernant la situation budgétaire du gouvernement fédéral dans la mise à jour économique.