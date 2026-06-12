Un nouveau garage municipal pour Girardville

La Municipalité de Girardville procèdera au lancement officiel d’un appel d’offres public pour la construction d’un nouveau garage municipal, un projet qui permettra de moderniser ses infrastructures et d’améliorer la sécurité ainsi que l’efficacité de ses services municipaux.

Réalisé avec le soutien financier du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), ce projet répond à un besoin concret identifié par la municipalité au cours des dernières années.

« La décision d’aller de l’avant avec la construction d’un nouveau bâtiment découle notamment de l’état de vétusté du garage municipal actuel, datant de 1974. Une analyse comparative a démontré que les travaux requis pour remettre le bâtiment aux normes en vigueur s’avéraient plus coûteux qu’une nouvelle construction, justifiant ainsi le choix d’un projet de remplacement », fait savoir le maire de Girardville, Vincent Beckert.

Selon lui, la construction de ce nouveau garage municipal représente donc un investissement essentiel en matière de sécurité et d’efficacité des services. Vincent Beckert ajoute que le bâtiment existant sera conservé et réaffecté à des fins d’entreposage pour maximiser l’utilisation des actifs municipaux.

Le futur garage municipal, qui sera situé au 193, rue Principale, aura une superficie de 320 m² et comprendra trois baies de garage, dont une adaptée aux besoins du service incendie, ainsi qu’une aire dédiée aux travaux municipaux.

Une mezzanine de rangement, de même que des espaces administratifs et de services tels qu’un bureau, un vestiaire et une salle de bain, feront également partie des installations. La structure accordera une place importante au bois, grâce à l’utilisation de colombages, de colonnes et de poutres, ce qui permettra à la fois de mettre en valeur ce matériau et de bonifier l’aide financière accordée à la municipalité.

Des améliorations à venir

Au-delà de l’ajout d’espaces adaptés, la construction de cette nouvelle infrastructure permettra de corriger plusieurs lacunes du bâtiment actuel et d’offrir un environnement de travail plus sécuritaire, fonctionnel et conforme aux besoins des travaux publics.

Elle prévoit notamment l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité pour les interventions liées aux eaux usées, grâce à des installations sanitaires adéquates, ainsi que l’ajout d’espaces de rangement appropriés pour l’équipement de protection individuelle et les produits dangereux.

La ventilation sera également bonifiée pour les activités de soudure, de mécanique et les autres travaux spécialisés. Enfin, le chauffage au mazout sera remplacé par une solution plus durable, mieux alignée sur la transition énergétique.

Échéancier et prochaines étapes

La municipalité souhaite amorcer les travaux dès l’automne prochain, en vue d’une mise en service du bâtiment au printemps suivant (2027). L’appel d’offres sera publié sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO) au cours des prochains jours et les entreprises intéressées auront jusqu’au début du mois de juillet pour soumettre leur proposition.

À la suite des autorisations ministérielles requises dans le cadre d’un projet de cette envergure, l’octroi officiel du contrat est prévu au cours de l’été.