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Mardi, 28 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 34s

Encore d'importants écarts du prix de l’essence dans la région

Le 28 avril 2026 — Modifié à 07 h 19 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Malgré une stabilisation du prix de l’essence un peu partout dans la province, Essence SagLac rapporte des écarts de 25 ¢ le litre entre les secteurs de Chicoutimi et Jonquière en comparaison au Lac Saint-Jean, et de 15 ¢ entre les secteurs Chicoutimi et Jonquière comparativement à La Baie.

Pour le diesel, la page Facebook souligne que d'importants écarts de prix sont aussi observés entre les détaillants qui vendent ce type de carburant, mais que les prix sont autour de 2,23$ le litre pour Jonquière et Chicoutimi, alors que le diésel atteint le 2,39$/L pour La Baie et le Lac Saint-Jean.

Rappelons que la Régie de l'énergie a récemment mis au point une carte interactive intitulée Régie Essence Québec. Celle-ci permet consulter les prix en temps réel partout dans la province de l'essence ordinaire, l'essence super ainsi que le diesel.

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