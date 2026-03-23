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Lundi, 23 mars 2026

Économie

Temps de lecture : 52s

Droits de douane américains

Ottawa prolonge ses mesures temporaires de soutien aux travailleurs

Émile Boudreau
Le 23 mars 2026 — Modifié à 13 h 21 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement fédéral prolongera audelà d’avril 2026 des mesures temporaires, mises en place dans le cadre d’un projet pilote lancé en mars 2025, visant à améliorer l’accès à l’assurance‑emploi pour les personnes affectées par les répercussions économiques des tensions commerciales avec les États-Unis

L’annonce, faite par la ministre de l’Emploi et des Familles, concerne trois mesures temporaires qui seront prolongées de six mois jusqu’au 10 octobre 2026.

La première concerne l’élimination du délai de carence d’une semaine. Concrètement, les demandeurs de l’assurance-emploi peuvent recevoir leurs prestations dès la première semaine suivant le dépôt de leur demande, sans période d’attente.

La deuxième mesure touche le traitement des sommes versées à la cessation d’emploi. La suspension temporaire de cette règle permet aux travailleurs de recevoir des prestations d’assuranceemploi sans avoir à épuiser d’abord les indemnités de départ ou autres compensations versées par leur employeur.

Enfin, les travailleurs de longue date continueront de bénéficier de 20 semaines supplémentaires de prestations régulières. Cette mesure vise les personnes qui pourraient avoir besoin de plus de temps pour se trouver un nouvel emploi.

Selon le gouvernement, la prolongation de ces mesures permettra d’offrir un soutien additionnel à environ 811 500 travailleurs, issus de secteurs et de régions particulièrement touchés par les conséquences économiques des droits de douane américains.

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