Zone Boréale s’exporte à l’extérieur du Saguenay–Lac-Saint-Jean

La Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean a annoncé aujourd’hui les premières sorties extrarégionales de sa marque distinctive Zone Boréale. Cette initiative vise à accroître la présence et l’influence de l’industrie agroalimentaire régionale sur les marchés québécois, en misant sur des événements d’envergure du secteur bioalimentaire.

Concrètement, l’organisme mettra en place un imposant kiosque Zone Boréale qui servira de vitrine collective lors de trois salons majeurs réunissant consommateurs, acheteurs et professionnels de l’industrie agroalimentaire. L’objectif est de soutenir la visibilité des entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean au-delà de leurs frontières et d’accroître la notoriété de la marque Zone Boréale auprès de nouveaux publics.

Dès cette année, le kiosque se déploiera à l’Expo Manger Santé et vivre vert de Montréal, du 20 au 22 mars 2026, puis à l’Expo Manger Santé et vivre vert de Québec, du 25 au 26 avril 2026. Il sera également présent au Salon international de l’alimentation de Montréal, du 29 avril au 1er mai 2026.

Cinq entreprises de la région ont été sélectionnées pour prendre part à cette première initiative extrarégionale : Makabon, Miels du Lac, Lanvert / Oh M’ail m’ail, Lactolac et La Patate Lac-Saint-Jean. Ces entreprises ont bénéficié d’un accompagnement spécialisé en représentation et en mise en marché afin de maximiser les retombées de leur participation.

« Ces événements constituent des vitrines stratégiques pour rejoindre les consommateurs, les acheteurs et les professionnels du secteur bioalimentaire. Le Kiosque Zone Boréale se veut une vitrine collective qui attire l’attention et permet aux entreprises de se présenter de manière forte et cohérente. », a souligné Nancy Ouellet, directrice générale de la Table agroalimentaire.

En combinant représentation, accompagnement des entreprises et visibilité de marque, la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite faire découvrir l’identité alimentaire unique de la région et soutenir les entreprises qui l’incarnent