Un producteur de Girardville juge la hausse insuffisante

La récente hausse du prix du lait entrée en vigueur dimanche ne suffira pas à soutenir adéquatement les producteurs, estime Pierre Gagné, propriétaire de la ferme Technord à Girardville. Selon lui, l’impact réel de cette mesure demeure limité dans le contexte actuel de l’industrie laitière, rapporte Radio-Canada.

Depuis le 1ᵉʳ février, le prix du lait a été ajusté à la hausse de 2,3 % partout au Canada, ce qui représente environ 2 cents de plus par litre. Cette augmentation avait été annoncée à l’automne dernier par la Commission canadienne du lait, l’organisme responsable de fixer annuellement les ajustements de prix.

Pour Pierre Gagné, cette hausse paraît minime, les coûts de production ayant grimpé en flèche ces dernières années, particulièrement depuis la pandémie de COVID‑19.

Ce dernier affirme d’ailleurs qu’il ne souhaite pas que le poids de cette hausse soit transféré directement aux consommateurs. Selon lui, la solution doit plutôt passer par un appui plus structuré du gouvernement envers l’industrie laitière.

Le producteur de Girardville demande donc à Ottawa d’adopter des mesures de soutien plus concrètes. Il insiste particulièrement sur la nécessité de renforcer la protection de la gestion de l’offre. Cette demande survient alors que le Canada s’apprête à renégocier son accord de libre‑échange avec les États‑Unis, un dossier où le secteur laitier craint de nouvelles concessions.