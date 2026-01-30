Le Saguenay–Lac-Saint-Jean tient son deuxième forum régional

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean franchit une nouvelle étape dans sa démarche de concertation agroalimentaire en réunissant, à la Dam-en-Terre, une centaine d’acteurs du milieu pour son deuxième forum régional consacré au développement du secteur.

Conseillers en entreprise, acteurs politiques et entreprises se sont donné rendez-vous pour réfléchir ensemble aux meilleures façons d’optimiser l’accompagnement offert à l’écosystème agroalimentaire régional.

Cet événement s’inscrit directement dans la continuité de l’Entente sectorielle de développement du secteur agroalimentaire, entérinée en juin 2023. Cette entente, assortie d’une enveloppe de 3,4 millions de dollars sur trois ans, vise à soutenir le développement du secteur bioalimentaire en finançant des actions structurantes adaptées aux besoins du territoire, en cohérence avec les orientations gouvernementales.

Pour Nancy Ouellet, directrice générale de la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean et coordonnatrice de la démarche, ce forum illustre l’importance d’unir les forces régionales.

« La concertation est un levier collectif puissant qui nous permet de bâtir un secteur agroalimentaire fort, cohérent et durable pour l’avenir de notre région. », a-t-elle déclaré.

Au-delà des échanges, les participants pourront également découvrir les premiers résultats de la cartographie du réseau agroalimentaire régional. Ce projet vise à de mettre en lumière les forces, les rôles et les liens entre les organisations qui composent l’écosystème régional.