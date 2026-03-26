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Jeudi, 26 mars 2026

Culture

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Patrick Senécal lance un balado hebdomadaire consacré à la peur

Émile Boudreau
Le 26 mars 2026 — Modifié à 10 h 31 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’auteur québécois Patrick Senécal, figure incontournable du roman d’horreur, annonce le lancement de Plus de peur que de mal, un nouveau balado hebdomadaire dont les premiers épisodes sont disponibles dès ce soir.

Chaque mois, l’écrivain offrira quatre épisodes d’une durée d’environ une heure, réservés aux abonnés du balado sur la plateforme Patreon.

Une semaine sur deux, Patrick Senécal recevra des invités issus de divers horizons pour des discussions sans filtre autour de leurs peurs, à travers des confidences et des anecdotes inédites touchant la relation avec la peur, l'irrationnel et la mort.

Les semaines intermédiaires seront quant à elles dédiées à des tables rondes thématiques portant sur des œuvres cinématographiques emblématiques du genre horrifique, ainsi que sur les grands thèmes qui le traversent.

Parmi les invités des premiers épisodes figurent notamment Kim Thúy, Nicolas Krief, Normand Baillargeon, Anne-Marie Cadieux, India Desjardins, Jean-Thomas Jobin, Micheline Lanctôt, Nathalie Plaat, Michel Rabagliati et Dany Turcotte.

« Ce qui m'a le plus fasciné tout au long des rencontres, c'est à quel point la peur est un sentiment vécu par tous, mais de façon tellement différente. Et certaines personnalités m'ont révélé des choses vraiment étonnantes et inattendues de leur part, c’est probablement grâce à l'ambiance sympathique et conviviale du balado. », explique Patrick Senécal.

Pensé comme un véritable « fan club » autour de l’univers de l’auteur, Plus de peur que de mal offrira également à ses abonnés du contenu inédit, des accès privilégiés à des événements ainsi que des tirages exclusifs.

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