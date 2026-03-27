L’Orchestre à vents de Normandin en concert

De Pirates des Caraïbes au Hobbit, de Clair de Lune à la Symphonie du Nouveau Monde, l’Orchestre à vents de Normandin propose un spectacle réunissant des œuvres tirées du cinéma et de grands classiques du répertoire, à l’occasion de deux représentations prévues en avril.

« J’ai demandé aux musiciens ce qu’ils aimeraient jouer, dit d’entrée de jeu le directeur artistique et musical, Olivier Fontaine. Il y en a qui aiment jouer de la musique de film et il y en a d’autres qui aiment jouer des classiques. Je me suis promené là-dedans. »

Intitulé Aventures aux confins du monde, ce nouveau concert plongera le public dans des récits fantastiques et des aventures épiques.

La représentation s’ouvrira avec At World’s End, composée par Hans Zimmer pour Pirates des Caraïbes. « C’est une version où on peut entendre des thèmes des films plus récents, comme le troisième et le quatrième film », indique Olivier Fontaine.

Les spectateurs pourront également entendre des extraits des Symphonies No. 1 et 5 de Johan de Meij, inspirées de l’univers du Hobbit.

« Avant même la sortie des films, il avait composé une musique basée sur les livres de Tolkien. C’est une œuvre différente. Le Hobbit provient d’une symphonie inspirée du Seigneur des anneaux, où chaque mouvement représente un personnage. Dans cette symphonie, le premier mouvement est Gandalf. Le cinquième est le Hobbit. »

La pièce Funeral by the Sea tirée de House of the Dragon et composée par Ramin Djawadi est celle qui touche plus particulièrement Olivier Fontaine.

« Pendant que je faisais l’arrangement, l’été passé, au mois de juillet, un de mes collègues est décédé dans un accident de moto du côté de Péribonka. C’est une pièce assez triste, et le titre le dit déjà beaucoup. Chaque fois qu’on la joue, c’est un hommage que je lui rends dans ma tête. J’en ai parlé aux musiciens. Plusieurs personnes dans l’orchestre ont travaillé avec Patrice Plourde », exprime-t-il.

Plusieurs autres pièces sont à découvrir dans le spectacle. Deux représentations sont au calendrier. La première est prévue à la Polyvalente de Normandin, à l’auditorium Louis-Ferland, le 11 avril à 19 h 30. La deuxième aura lieu à l’école de la Cité étudiante de Roberval, à l’auditorium Fernand Bilodeau, le 12 avril à 14 h.

L’Orchestre à vents de Normandin ne manque pas de projets. Il participera prochainement au Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, à Sherbrooke. Pour son dixième anniversaire, l’ensemble prévoit aussi un voyage en France l’an prochain, au cours duquel il offrira quelques concerts.