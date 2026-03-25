Une programmation qui vaut le détour encore cette année

Festirame fait une fois de plus honneur à sa réputation en dévoilant une programmation riche et variée pour sa 53e édition. Des artistes talentueux d’ici et d’ailleurs, comme Marjo, Loud, Ariane Moffat, Jay Scott et son garage band, Classe Moyenne ou Mike Demero fouleront les planches de la scène de Place Festivalma du 3 au 10 juillet 2026.

Mais Festirame, c’est aussi, et peut-être même d’abord, la mythique compétition de chaloupes à rames, dont le départ se fera le 4 juillet au quai municipal de Desbiens et l’arrivée, au Centre de villégiature de la Dam-en-Terre dans l’ambiance d’un @Ri:beach party@Ri.

Le dimanche 5 juillet, ce sera le retour du Pique-nique MNP dès 14 h sur les Plaines vertes d’Alma. Au programme : DJ, bouffe de rue ainsi que de l’animation et des jeux pour petits et grands.

D’autres activités familiales seront proposées au Centre multisport les 7 et 8 juillet, du 9 h à 15 h30, grâce la participation du Centre Alma. Il est ici question d’un atelier de percussions, de zones thématiques, de jeux gonflables, d’activités animées par En forme O Lac, Les Débrouillards et la Bibitte mobile, entre autres.

Programmation des spectacles

La programmation de la 53e édition inclue notamment en ordre chronologique Mike Demero, Salebarbes, Marjo, Jay Scott et son garage band, Loud, David Pineau, Ariane Moffatt, JF Pauzé, Domeno, DJ Tounette, Alice Bro, Gab Paquet, Classe Moyenne, Calamine, Les Dérapeutes, Miro et Jeanne Côté.

Pour tous les détails de la programmation, visitez le www.festirame.com. Les passeports au prix de prévente de 65 $ (taxes et frais inclus) sont disponibles dès aujourd’hui. Le 24 avril, les passeports passeront au prix régulier de 75 $ (taxes et frais inclus), tandis que les billets unitaires seront également mis en vente coût de de 37 $ (taxes et frais inclus).

Festirame propose également un spectacle avec les véritables K‑pop le 5 juillet à la Place Festivalma au coût de 15 $ par personne (enfants et adultes). L’accès à ce spectacle n’est pas inclus dans le passeport.