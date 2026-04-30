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Jeudi, 30 avril 2026

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Temps de lecture : 1 min 28 s

Déménagement sur la rue des Cèdres

Un nouveau départ pour le Comptoir d’aide alimentaire

Emmanuelle LeBlond
Le 30 avril 2026 — Modifié à 13 h 14 min le 29 avril 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

C’est le sourire aux lèvres que l’équipe du Comptoir d’aide alimentaire de Dolbeau‑Mistassini amorce un nouveau chapitre en s’installant sur la rue des Cèdres.

Le déménagement est maintenant chose faite et toute l’équipe s’est mobilisée afin que la transition n’ait aucun impact sur les usagers.

« Ça s’est bien déroulé, se réjouit le directeur général de l’Épicerie communautaire Le Garde-Manger, Carol Martel. Il y a eu une grosse mobilisation de la part des employés, des bénévoles et des membres du conseil d’administration. »

Le service de dépannage alimentaire destiné aux personnes en situation d’urgence n’a été fermé que deux jours ouvrables, le temps de s’installer dans les nouveaux espaces. Les premiers usagers ont pu découvrir les lieux le 21 avril.

En février dernier, le Comptoir d’aide alimentaire du secteur Dolbeau informait le Nouvelles Hebdo qu’il devait changer d’adresse d’ici le 1er juillet, après cinq ans sur le boulevard Wallberg.

Les démarches ont progressé et, avec l’appui de la Ville de Dolbeau‑Mistassini, un nouvel emplacement a été trouvé au 1151, rue des Cèdres. L’établissement est entre autres partagé avec le Comptoir vestimentaire Dolbeau et les Chevaliers de Colomb.

Selon Carol Martel, le nouvel emplacement présente plusieurs avantages, notamment l’accès à un entrepôt, la disponibilité de places de stationnement, le respect de la confidentialité des usagers et la possibilité pour la clientèle d’attendre à l’intérieur, au chaud.

L’espace a été rénové, au coût de 55 000 $, grâce à la contribution financière de la MRC de Maria-Chapdelaine, la Ville de Dolbeau-Mistassini, Lussier ainsi que la députée Nancy Guillemette.

« Il reste toutefois un manque à combler, que l’organisation assume pour le moment. Nous sommes à la recherche d’un soutien financier pour couvrir ce déficit », dit le directeur général.

Le Comptoir d’aide alimentaire espère pouvoir demeurer longtemps dans ces locaux.

« C’est un endroit bien situé et adapté à nos besoins. On entrevoit l’avenir de façon positive. Il reste toutefois certains enjeux, notamment celui de trouver le financement nécessaire pour assurer les opérations. »

Rappelons que le service de dépannage alimentaire ne reçoit aucun financement récurrent des gouvernements. Chaque année, l’organisation doit réunir environ 60 000 $ pour assurer le fonctionnement du Comptoir.

 

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