SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 29 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 27s

Saguenay–Lac Saint Jean

Remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure à Bagotville

Émile Boudreau
Le 29 avril 2026 — Modifié à 09 h 46 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte, présidera une cérémonie régionale de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec le vendredi 1er mai 2026, à 19 h, à la Base des forces canadiennes de Bagotville.

L’événement mettra en lumière l’engagement de citoyennes et de citoyens du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean qui ont contribué à la société québécoise. Au total, 25 personnes de la région recevront une distinction honorifique, déclinée en trois catégories : Jeunesse, Aîné(e)s et Premières Nations.

La remise de ces médailles a pour objectif de souligner des parcours marqués par l'engagement, la détermination, le dépassement de soi et une influence positive, tant à l’échelle locale que provinciale.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La CSN réclame plus de la transparence du CIUSSS régional
Publié à 17h00

La CSN réclame plus de la transparence du CIUSSS régional

Le Conseil central du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CSN) monte au créneau et exige davantage de transparence de la part des établissements de santé et de services sociaux de la région. En cause : l’absence de réponses à des demandes d’accès à l’information visant à connaître les coûts réels liés au transfert de certaines chirurgies du secteur public vers ...

LIRE LA SUITE

Plus de 60 intervenants réunis pour mieux travailler ensemble à Maria-Chapdelaine
Publié à 10h00

Plus de 60 intervenants réunis pour mieux travailler ensemble à Maria-Chapdelaine

Le 23 avril dernier, s’est déroulée une demi-journée de formation intersectorielle réunissant plus de 60 intervenants de six secteurs d’activités. L’objectif : apprendre à mieux se connaître, mieux se parler et mieux accompagner les personnes qui vivent des situations complexes. Face aux impacts humains de la crise dans le secteur forestier, la ...

LIRE LA SUITE

La CCQ lance une importante campagne de sensibilisation
Publié hier à 17h00

La CCQ lance une importante campagne de sensibilisation

Dans le but de contrer certaines tactiques de dénigrement et d’intimidation qui ont libre cours sur certains de ses chantiers de construction, la Commission de la construction du Québec (CCQ) lance une campagne à l’échelle nationale visant à encourager un climat de travail sain dans l’industrie de la construction. L’initiative, mentionne-t-on, ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES