L’avis d’ébullition préventif est levé dans le secteur Dolbeau

La Ville de Dolbeau-Mistassini a confirmé, samedi après-midi, que l’avis d’ébullition préventif dans le secteur Dolbeau est levé.

« En ce beau samedi ensoleillé, nous avons réussi à obtenir les résultats d’analyse tant attendus qui nous confirment le retour de la qualité de l’eau », peut-on lire dans une publication diffusée sur Facebook.

Le 20 avril dernier, une importante fuite sur une conduite d’eau principale a obligé la Ville de Dolbeau-Mistassini à demander à la population du secteur Dolbeau de limiter la consommation d’eau afin de réduire les risques de pénurie.

Une distribution d’eau a été effectuée. L’alimentation en eau a été rétablie le lendemain, mais un avis d’ébullition préventif a été émis.