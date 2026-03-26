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Portrait des enseignants sans brevets au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le 26 mars 2026 — Modifié à 13 h 13 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

On parle actuellement de milliers d’enseignants qui exerceraient leur profession sans brevet dans les écoles québécoises. Et en septembre dernier, un prof sur dix ne détenait pas de brevet au Québec. Mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu’en est-il ?

Selon des chiffres obtenus par des demandes d’accès à l’information par le Quotidien, il y aurait actuellement 116 enseignants non qualifiés à être répartis dans les quatre centres de services scolaires de la région, ce qui représente un pourcentage de 3 %, comparativement à 10 % en province. Ces enseignants sans brevet sont principalement des étudiants en voie de qualification. 

La chercheuse au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, Geneviève Sirois, a précisé en entrevue que le portrait est tout de même incomplet parce qu’il  manque aux statistiques les suppléants. Elle souligne qu’elle a déjà eu des chiffres en demande d’accès à l’information pour les suppléants temporaires, mais qu’aujourd’hui, c’est impossible, en raison d’un jeu de communication politique dans le dossier. Il est donc impossible de savoir le nombre de remplaçants non légalement qualifiés dans nos écoles.

La présidente du Syndicat d’enseignement De La Jonquière, Sandra Gagnon, confie pour sa part avoir des inquiétudes parce que d’ici trois ans, il y aura beaucoup de départs à la retraite dans les spécialités au secondaire, telles que l’anglais, les sciences et les mathématiques. En ce qui a trait à la répartition des enseignants sans brevets dans les Centres de services scolaires de la région, il y en a 45 au Pays-Des-Bleuets, 28 à celui du Lac-Saint-Jean, 23 aux Rives-du-Saguenay et 20 à celui de La Jonquière. 

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