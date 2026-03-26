La MRC de Maria-Chapdelaine appuie à son tour les entrepreneurs forestiers

La MRC de Maria‑Chapdelaine s’est jointe à la mobilisation en appui aux entrepreneurs forestiers, unissant sa voix à celle des autres élus et des acteurs économiques du territoire.

Lors de la séance ordinaire du 17 mars, les élus ont adopté une résolution réclamant entre autres une intervention rapide du gouvernement du Québec afin de faire face à la crise qui secoue actuellement la filière forestière.

Un secteur vital fragilisé

Cette prise de position survient dans un contexte particulièrement préoccupant. La forêt constitue depuis toujours un pilier économique pour la MRC, et les impacts de la crise se font déjà sentir.

Plus précisément, sur notre territoire, la filière forestière représente : 1 729 emplois directs, 1 379 emplois indirects chez les fournisseurs et 472 emplois induits dans l’économie locale. Ainsi, ce sont donc plus de 3 500 emplois qui dépendent de cette filière dans la MRC.

La crise actuelle entraîne déjà des conséquences économiques importantes sur notre territoire. Selon une étude de l’Alliance Forêt Boréale publiée en 2024, la masse salariale associée aux 1 729 emplois directs atteint 116 millions de dollars, soit un salaire moyen de 67 506 $ par travailleur.

« Si on prend tous les emplois, directs et indirects, on parle de 232 millions de dollars de retombées sur notre territoire. C’est majeur, a rappelé le préfet Jean Morency. Notre MRC représente 40 000 kilomètres carrés. C’est l’un des plus grands parterres de coupe commerciale au Québec, dont 95 % du territoire est en forêt publique. »

Des impacts humains et économiques

Derrière ces chiffres, ce sont des travailleurs, des entrepreneurs, des familles et des communautés entières qui vivent actuellement les contrecoups d’une crise qui s’est installée au fil des dernières années : blocages d’accès au territoire, feux de forêt, ralentissement du marché de la construction et divers tarifs américains.

Dans un territoire déjà reconnu comme dévitalisé, chaque perte d’emploi a un impact réel sur la vitalité de nos milieux, soutient la MRC.

Un appel clair au gouvernement

Par cette résolution, les élus de la MRC souhaitent envoyer un message clair : la situation est sérieuse, les conséquences sont bien réelles et une action rapide est nécessaire.

Soulignons que plusieurs municipalités du territoire, dont Dolbeau‑Mistassini, ont adopté des résolutions similaires, et les acteurs économiques multiplient eux aussi les démarches auprès du gouvernement du Québec.