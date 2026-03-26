Un nouvel éclat pour la Maison Colombe-Veilleux

La plus ancienne maison de soins palliatifs du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, la Maison Colombe‑Veilleux, a récemment retrouvé de l’éclat grâce à la rénovation de sa cuisine, de ses chambres et de sa salle commune. Un nouveau souffle pour cet établissement qui accueille des patients depuis plus de 30 ans.

Réconfortant, enveloppant. Ce sont les premiers mots qui viennent en tête lorsqu’on franchit la porte de la Maison Colombe‑Veilleux, sur le boulevard Walberg à Dolbeau‑Mistassini. Grâce à la générosité de la communauté et des donateurs, l’établissement a pu s’offrir une cure de jeunesse bien méritée.

Lors de la visite du Nouvelles Hebdo, la cuisinière Gitane Tremblay s’affairait derrière les fourneaux. À l’approche du dîner, une douce odeur de nourriture emplissait les lieux.

Celle qui occupe le poste de cuisinière se réjouit de pouvoir travailler dans la cuisine rénovée. Plomberie, électricité, fenêtres, armoires, planchers, électroménagers : tout a été refait pour rendre l’espace plus fonctionnel et accueillant. Sans contredit, c’est le jour et la nuit.

« Juste l’atmosphère est tellement différente. C’est de toute beauté. C’est parfait. On ne peut pas demander plus », se réjouit Gitane Tremblay, qui était en train de cuisiner un filet de porc à la provençale.

Les travaux à la Maison Colombe-Veilleux se sont déroulés en deux phases, comme l’explique Mario Laprise, président du conseil d’administration.

« Avant les Fêtes, on a refait les trois chambres. On a changé notre plancher. Par la suite, on a regardé ce qu’on avait dans nos fonds. Les donateurs qui s’avançaient nous permettaient de faire ces changements au niveau de la cuisine. On a commencé les travaux le 1er février », dit-il en précisant que le chantier a duré six semaines.

La pièce commune a également bénéficié d’un vent de fraîcheur. Elle a été repeinte et des meubles sur mesure ont été ajoutés.

Le financement

La maison de soins palliatifs se dit sous-subventionnée par le gouvernement provincial. Québec accorde 110 000 $ pour chaque lit dédié aux soins palliatifs. La Maison Colombe-Veilleux, avec ses 3 lits, reçoit 330 000 $.

Selon le conseil d’administration, les coûts ont atteint 700 000 $ en 2024, comparativement à 711 000 $ en 2025, et 374 000 $ avaient été nécessaires pour fermer le budget.

« On a réussi à le faire grâce à nos activités de financement et le moitié-moitié. La générosité de la population, des donateurs, des commerçants, de toute la communauté de la MRC de Maria-Chapdelaine a fait la différence », souligne Mario Laprise.

Un plan quinquennal a été mis sur pied pour assurer la pérennité de la maison et rassurer le personnel en poste.

En 2026, deux activités de financement majeures sont à venir, soit le Grand rassemblement de la forêt ainsi que le tournoi annuel de golf.

Trois tirages seront au programme cette année : en mai, en août et juste avant Noël. Le premier moitié-moitié a récemment été lancé. Il cumule déjà plus de 15 000 $, au moment d’écrire ces lignes.

Pour sa part, la directrice générale de la maison, Gisèle Larouche, conclut en lançant un appel à la communauté : « S’il y a des personnes qui ont le goût de faire du bénévolat. On a plusieurs activités où ils peuvent nous aider. »